Бриль: вакцинация в Украине – очень радостная новость, в Израиле после прививок нет ни одной смерти

Индийская вакцина от коронавируса CoviShield от компании AstraZeneca, которую начали применять в Украине, заслуживает доверия. Массовая иммунизация населения уже показала свою эффективность в Израиле, который постепенно возвращается к нормальной жизни.

Новые штаммы COVID-19 привели к тому, что вирус "помолодел" – теперь все чаще им болеют дети и молодые люди. В Украине возможен очередной рост заболеваемости, но не столько из-за ошибок властей, сколько из-за игнорирования людьми необходимых ограничений.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 в одной из израильских компаний, Борис Бриль. Далее приводим его прямую речь.

Это одна из хороших вакцин, которая хорошо себя показывает. Она разрабатывалась в Англии, но завод, мощности, где ее производят – Serum Institute, находится в Индии. Он выпускает основные объемы вакцин для AstraZeneca. Они готовят прививки для индийского рынка.

Как эта вакцина будет работать с мутациями коронавируса, пока неизвестно. Но на самом деле начало вакцинации в Украине – это очень радостная новость. Будет привито хотя бы 250 тысяч человек. Возможно, врачи, возможно, просто пожилые люди получат то, что они должны были получить.

В первые месяцы мы получим первые более или менее нормальные статистические данные [по эффективности вакцин в мире]. Если учесть, что в Израиле привито очень большое количество населения, в США использовано порядка 50 миллионов доз, мы уже будем это знать.

Первый укол, потом второй укол и еще неделя. Соответственно, через 4 недели.

Антитела начинают вырабатываться уже после первого укола, но их количество гораздо меньше, чем после второго. То, что они появляются в 40-60% не означает, что мы имеем полный иммунитет. О полном иммунитете можно говорить только через месяц.

Если человек получил первый укол, а потом заразился коронавирусом, второй укол не делается. Он получает стандартную терапию по COVID-19. Но люди, которые получили первую дозу, переносят заболевание легче, чем те, кто вообще не были привит. Потому что определенная встреча с компонентом вируса уже была. Они больше защищены от тяжелого течения заболевания.

В связи с тем, что в Израиле привилось очень большое количество людей, у нас уже открылись торговые центры. У нас постепенно открываются кафе и рестораны. Мы следим за эпидемической обстановкой, но постепенно страна возвращается к нормальной жизни.

У нас закрыты аэропорты, чтобы не допустить совершенно новых мутаций, чтобы посмотреть и проконтролировать ситуацию здесь, внутри.

На примере Израиля мы видим резкое снижение больных, особенно в той группе, которая привилась. Эффективность вакцины составляет 96 и 99% эффективности против тяжелой болезни. Это означает, что единицы людей попадают в больницы в тяжелом состоянии. Нет ни одной смерти после полной вакцинации.

Это очень большой прорыв. Поэтому я думаю, через месяц мы увидим в Израиле общий коллективный иммунитет.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca хорошо зарекомендовали себя с британской мутацией. Но в пробирках они показывают меньшую эффективность для южноафриканской или бразильской мутации. Но это в пробирках. В реальных исследованиях все может оказаться совсем по-другому. Эффективность может быть такой же или ее вообще не будет.

В Израиле есть большое количество случаев британского коронавируса. По этой причине в наши больницы поступают уже и беременные женщины, и дети в гораздо большем количестве, чем в начале эпидемии. Можно сказать, этого не было вообще. Сегодня поступила 11-летняя девочка в тяжелом состоянии. Лечащие врачи уже более-менее стабилизировали ее.

Вирус помолодел. Тяжелые нарушения наблюдаются уже у более молодых людей. Если мы говорим о новых мутациях, то можно спрогнозировать, что больше детей будут не только бессимптомно переносить коронавирус, но еще и болеть в тяжелой форме. Это катастрофа, ужас и кошмар, который может быть. Поэтому в Израиле сейчас прививают и беременных женщин на всех сроках, и детей после 16 лет. Сейчас проводится исследование по детям в возрасте от 12 до 16 лет.

Если все будет хорошо, будут вакцинировать и детей – для того, чтобы этого ужаса не произошло.

Пока холодно, количество людей, которые общаются друг с другом, небольшое. Тем более, у вас были морозы, снег. Это помешало большой миграции людей. И больше всего они встречались на горнолыжных курортах, например, в том же "Буковеле".

Но основная передача вируса происходила не в очередях на подъемник, а в помещениях – в ресторанах. Я думаю, не все там сидели, поэтому это отчасти тоже хорошо.

Наихудший сценарий – это когда будет переполнение коек и нехватка кислорода. Я знаю, что в некоторых больницах кислород проводится по наружной стенке. Кислорода реально нет. Значит те люди, которые должны получить лечение, его не получат.

Но я надеюсь, что такого не будет. Все-таки появился больший опыт лечения, врачи набили руки и головы, поставили себе первые шишки, и вторые, и пятые.

Я думаю, что это с нами навсегда. Постепенно с годами мы будем получать определенную вакцину. Но если мы говорим об мРНК-вакцине, то это новое слово в медицине. Можно будет гораздо быстрее делать новые модификации вакцин в зависимости от мутаций вируса.

Но мои мысли не являются доказательной медициной, поэтому не значит, что будет так.

Началось потепление, и люди будут больше ходить, больше пользоваться общественным транспортом, поэтому и заражение, естественно, будет расти.

Я не думаю, что в Украине переболели 70% для формирования так называемого коллективного иммунитета. Иначе мы понимаем, какими дикими были бы цифры смертности, даже если речь о 2% смертности у заразившихся.

Необходимо образование людей, всего социума, необходимо доносить научную информацию, а не хайп.

Но опять же, это вопрос уважения друг к другу. Мы видим, как люди во многих странах носят маски для того, чтобы обезопасить своего товарища. Но, к сожалению, на постсоветском пространстве это не так развито. Каждый себе профессор, каждый рассказывает какие-то истории.