Впервые в Восточной Европе: в Украине заработал закон об е-резидентстве. Что он предполагает

1 апреля 2023 года в силу вступил закон об е-резидентстве. Это нововведение позволит иностранцам вести бизнес в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины. Органы власти протестируют сервис, с помощью которого иностранцы смогут подавать заявку на получение статуса е-резидента.

"В скором времени состоится тестирование проекта для госорганов. А после утверждения всей необходимой дополнительной нормативно правовой базы иностранные IT-специалисты смогут становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет. И это все онлайн", – говорится в сообщении.

В настоящее время команда Минцифры в сотрудничестве с НБУ, МИДом, Минюстом, МВД, СБУ и Государственной налоговой службой работает над разработкой нормативно-правовой базы, необходимой для успешного запуска проекта е-резиденства. Власти также проводят тестирование сервиса, который позволит иностранным гражданам подавать заявки на получение статуса е-резидента.

"После завершения этапа тестирования, планируется привлечь около 1000 е-резидентов. Для запуска проекта полноценно необходимо получить последнее разрешение от Национального Банка Украины. Одной из главных возможностей для е-резидентов будет перевод валюты на их счета за рубежом. В рамках проекта ожидаются дополнительные доходы для украинского бюджета. Кроме того, проект будет способствовать популяризации Украины в качестве ведущего мирового IT-бренда и укреплению позиций страны в международных рейтингах, включая Doing Business", – заявил заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Запуск проекта е-резидентства предоставит возможность иностранцам быстро стать предпринимателями в Украине и управлять своим бизнесом удаленно, используя современные технологии. Кроме того, они смогут подписывать документы электронной подписью, открывать и управлять своими банковскими счетами, а также платить налоги на специальных льготных условиях.

Согласно законодательству, е-резидентами не могут стать предприниматели, получающие доход в Украине. Таким образом, е-резиденты смогут оказывать услуги только другим иностранным гражданам.

Граждане России и стран, входящих в "серый" или "черный" список FATF, стать е-резидентами не смогут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%, кроме того, вернут документальные проверки и штрафы.

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