Впервые в Украине: защитник, который потерял на войне четыре конечности, стал на лыжи. Фото и видео

Украина – это страна несокрушимых людей. И это еще раз доказал 41-летний защитник Николай Шот, который несмотря на то, что потерял на войне четыре конечности, стал на лыжи и проехал по маршрутам горнолыжных трасс.

Николай ежедневно демонстрирует свою несокрушимость и доказывает, что жизнь после ранения продолжается и в ней еще многого можно достичь. О новой победе украинского ветерана рассказали во Львовской мэрии.

История воина Николая Шота

Николай Шот родом из Новояворовска. С начала полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины и с оружием в руках защищал ее в составе 93-й бригады "Холодный Яр".

Первое ранение он получил в боях за Волчанск, но после трехмесячной реабилитации вернулся к собратьям – несмотря на то, что медики были готовы освободить его по состоянию здоровья.

В 2024 году на Бахмутском направлении в результате взрыва мины получил тяжелые ранения и потерял обе руки и обе ноги.

Он был пациентом центра UNBROKEN (НЕЗЛАМНЫЕ), где получил протезирование и прошел реабилитацию. Доказав самому себе, что только от тебя зависит, какой будет твоя жизнь, Николай стал ментором центра и помогает другим ветеранам.

Он все время ставит перед собой цели и достигает их. Так, весной прошлого года Николай уже на протезах принял участие в своем первом забеге. А летом вернусь к любимому делу – вождения авто.

Это больше, чем просто спуск

20 лет назад Николай занимался биатлоном – зимним видом спорта, сочетающим лыжные гонки и стрельбу. В этом году у него появилась еще одна мечта – стать снова на лыжи. И ему это удалось, хотя и было не легко.

Чтобы воплотить мечту в жизнь, Николай отправился в Буковель вместе с командой реабилитологов UNBROKEN.

"Не надо бояться, надо просто попробовать. Я уверен, что у меня все должно получиться. Даже если буду падать – то всегда можно встать и попробовать еще раз!", — сказал Николай.

Первым испытанием было одеть снаряжение. С протезами это оказалось нелегко, но с помощью команды ему это удалось.

Став на лыжи Николай самостоятельно преодолел расстояние до спуска, и смог проехать несколько метров.

Он признался, что чувствовал постоянное давление на культи, однако он ни разу не упал.

После четырех ампутаций – это больше, чем просто спуск. Это таки подвиг.

"Это впервые, когда военный с четырьмя ампутациями становится на лыжи. Жизнь после ранения – продолжается. И мы рады, что имеем возможность приобщиться к тому, чтобы возвращать наших военных к жизни!", — отметил шеф-инструктор Михаил Бойчук, который помогал Николаю стать на лыжи.

А чтобы ощутить весь спектр эмоций от катания, Николай пересел на адаптивные лыжи, и профессиональный инструктор на скорости провез его по самым сложным маршрутам горнолыжных трасс.

"Адреналин. Я чувствовал такой адреналин. Это было круто! Такая скорость... Я рекомендую всем пробовать!", – поделился впечатлениями защитник сразу после спуска.

Николай говорит, что этот его первый опыт точно станет не последним и он еще обязательно станет на лыжи, возможно, даже в этом сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник, который потерял все конечности на войне с Россией, Николай Шот снова сел за руль. Он уже уверенно водит автомобиль, ездит без протезов на руках, использует специальное ручное управление, которое адаптировали под его потребности.

