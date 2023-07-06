Впервые с начала полномасштабного вторжения войдем в зиму со своевременно отшитой формой для ВСУ, – Яровая

Торги по закупке зимней формы для ВСУ уже запущены через систему Прозорро. Об этом в эфире радио NV сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета, волонтер Дана Яровая.

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По ее словам, было важно вовремя вывести на прозрачные торги закупку верхней одежды, потому что она отшивается дольше.

"Мы разделили закупки на небольшие лоты. Если в прошлом году были лоты по зимней форме на 200 тыс. единиц на одну компанию, то сейчас меньше. Это снижает риски от несвоевременной поставки. Если срывается лот в 200 тыс. и в 5 тыс., то это разные риски", – подчеркнула Яровая.

Кроме того, по ее словам, это дает возможность небольшим предприятиям участвовать в государственных закупках.

"Верю, что все получится. И впервые за два года полномасштабного вторжения мы войдем в зиму со своевременно отшитой зимней формой", – говорит Дана Яровая.

Она также отметила, что украинские производители выходят на новый уровень качества. Так, бронежилеты и каски украинского производства уже ничем не уступают европейским.

"Когда закончится война, мы можем стать страной, которая будет экспортировать качественные изделия, проверенные в боях", – уверена Яровая.