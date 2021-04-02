Перестал узнавать родных и впал в кому: на Харьковщине от COVID-19 умер 11-летний ребенок

В Харьковской области от коронавируса умер школьник. Почти три недели врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. Это первый случай смерти ребенка от COVID-19 в регионе.

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11-летний Антон из села Ватутино заболел в начале марта. Неделю ребенка пытались лечить дома, однако ему становилось хуже. Через несколько дней у мальчика стало немного тянуть правую сторону, а потом он и вовсе перестал узнавать родных.

В ночь с 7-го на 8-е марта мальчику вызвали скорую и отвезли в областную детскую инфекционную больницу. Его состояние было настолько тяжелым, что врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому.

Через некоторое время ребенка должны были вывести из комы, но у него резко поднялась высокая температура и он уже сам впал в кому. Врачи почти три недели не отходили от него, пытаясь вывести из этого состояния. Но они были бессильны. 26 марта ребенок умер.

В Харьковской областной детской инфекционной больнице подтвердили, что у Антона был коронавирус.

Кроме этого, по словам директора больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика оказался и герпетический менингоэнцефалит. Он поступил в больницу уже в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Знакомые Антона говорят, что он был очень добрым, веселым и открытым мальчиком. Мама воспитывала его сама, сейчас она тяжело переживает потерю сына. Антон был третьим ребенком в семье. Кроме него в семье есть старшая дочь, которая уже живет отдельно, а также старший брат, он сейчас служит в армии.

Врачи говорят, что 11-летний школьник был первым ребенком в области, который умер от коронавируса. Буквально через пару дней в этой больнице от COVID-19 скончался двухмесячный ребенок из Донецкой области, у которого также был врожденный порок сердца.

Всего же с начала пандемии в Украине от этого вируса скончались 20 детей.