Повернення в Україну командира "Азова" Дениса Прокопенка "Редіса" та ще чотирьох командирів - це серйозне посилення Сил Оборони.

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Прокопенко - один з найкращих бойових лідерів, справжній військовий професіонал, який вміє створювати боєздатність, вчитись та самовдосконалюватись. У 2021-му році саме Прокопенко та "Азов" проводив для групи комбригів та комбатів ЗСУ командно-штабні навчання по організації бою у наступі за статутами НАТО, які запроваджені були тільки у "Азові".

Тому досвід, інтелект та характер Прокопенка можуть зіграти видатну роль у війні, якщо він отримає необхідні ресурси.

Рішення президента Турції Ердогана по звільненню командирів "Азову" та продовженню "зернової угоди" - це визначний крок у допомозі Україні.

Також варто відмітити, що близько 2 тисяч захисників Маріуполя залишаються у полоні. І усі вони потребують звільнення, усі вони страждають та гинуть в нелюдських умовах російських концтаборів.

Звільнення Прокопенка дозволить швидко завершити слідство по одному з ключових питань - так стрімко був зданий за кілька днів південь України, хто відповідальний за відкриття усіх проходів ворогу на Чонгарі, хто відповідальний за повну неготовність до оборони Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, хто має відповідати, що Маріуполь був повністю не прикритий з тилу, що призвело до оточення на п'ятий день війни.

Саме через відсутність вчасних рішень 12-та бригада НГУ, у складі якої був "Азов", та 36-та бригада морської піхоти ЗСУ, разом з приданими підрозділами одразу після початку війни були фактично залишені у "котлі", і були приречені на героїзм у абсолютно невигідних умовах бою.

Повернення Дениса Прокопенка дозволить нарешті назвати усіх відповідальних за драму Маруполя, бо "Редіс" - людина принципів та честі.