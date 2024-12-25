Возможны критические события: астропрогноз на 25 декабря

В среду, 25 декабря, длится 24 лунный день. Луна находится в Весах, а Солнце – в Козероге. Христианский мир отмечает Рождество.

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Как рассказала эксклюзивно OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, праздничный день будет энергетически достаточно светлым, но у некоторых людей могут произойти критические события. Все дело в том, что энергия поднимается и нам нужно будет с ней как-то справляться.

"Нужно быть осторожным на дороге в этот день. Я бы советовала воздержаться от алкоголя. Я вижу, что может быть много людей под алкоголем именно на дорогах, поэтому будьте осторожны", – рассказала астролог.

Она также посоветовала провести рождественский день дома с семьей или посетить родственников, друзей и близких вам людей. "Этот день о спокойствии, о равновесии, об обдумывании года, о подведении итогов", – объяснила Исита Гая.

Из практик она посоветовала написать себе письмо в будущее. "И через год в этот день вы можете прочесть это письмо и ответить себе прошлому. Это прекрасная практика – писать себе в будущее, себе в следующий год, и через год не читать, не трогать это письмо в течение года и затем проанализировать", – описала практику астролог. По ее словам, такие письма можно писать и для того, чтобы прочесть их через два года. Во всяком случае, такие послания в будущее являются прекрасной практикой исцеления себя, своей глубинной сущности.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака – рассказывал, кого ждет финансовый успех, а кто сможет отдохнуть.

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