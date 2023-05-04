Возможна ли коллективная депортация россиян из Крыма: Ташева дала ответ

Граждан государства-агрессора России, которые с 2014 года незаконно въехали на территорию временно захваченного украинского Крыма, коллективно не будут депортировать с полуострова. Относительно россиян будут принимать индивидуальные решения.

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Об этом сказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью агентству "Укринформ". По ее словам, международное право запрещает коллективную депортацию.

В то же время украинцы, которых россияне заставили получить паспорт РФ, после деоккупации Крыма будут признаны гражданами Украины.

Что касается россиян, пересекших границу незаконным способом, к ним должна быть применена процедура принудительного выдворения. Это не касается крымчан.

"Мы их (граждан России. – Ред.) выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективное выдворение – коллективная депортация запрещена. Поэтому в отношении них будут применены индивидуальные решения", – отметила Ташева.

В то же время у россиян будет возможность подать запрос на проживание в украинские миграционные органы. Ташева подчеркнула, что есть вероятность того, что такие виды на жительство получат определенные категории людей. Речь идет, например, о представителях коренного народа, а также о людях, которые до российского вторжения не успели получить украинское гражданство. Кроме того, речь может идти об адвокатах политзаключенных и родных незаконно заключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может использовать неожиданные методы освобождения оккупированного Россией Крыма. Наша страна будет освобождать полуостров таким образом, который сочтет необходимым, заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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