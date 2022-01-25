Возле Прилук строят новый путепровод и мост на трассе Н-07. Фото

В Черниговской области на трассе Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка в районе города Прилуки возобновились строительные работы на путепроводе через железную дорогу и мосту через реку Удай. Работы проводятся по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Одновременно с возведением новых искусственных сооружений проводится также реконструкция 2-километрового участка дороги между ними, сообщает Укравтодор.

Старые путепровод и мост были построены еще в 70-х годах прошлого века. Их дорожное покрытие было выполнено из бетонных плит и уже не соответствовало современным требованиям по нагрузке и габаритам.

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В ходе реконструкции будут построены новые искусственные сооружения с асфальтобетонным покрытием.

В настоящее время подрядчик выполняет сооружение габионов – сеток с камнями, с помощью которых будет укреплен крутой склон дороги между мостом и путепроводом. Габионы позволят защитить основу дороги от размыва грунта и предотвратят смещение откосов. Во время реконструкции ширина дороги на этом участке будет расширена.

Реконструкция искусственных сооружений и дороги между ними должна быть завершена в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что треть украинцев главным достижением 2021 года назвали ремонт и строительство дорог по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", а более 60% отметили положительные изменения в дорожной инфраструктуре Украины.