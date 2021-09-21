Воздух в Украине больше всего загрязняют старые автомобили, – эксперт

Киев является одной из самых загрязненных столиц мира, а Украина занимает пятое место среди европейских государств из-за смертности, связанной с экологией. Крупнейшими загрязнителями воздуха являются старые автомобили, привезенные со всего мира.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет "24 канал". По словам главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, столица по загрязнению атмосферного воздуха опережает абсолютно все населенные пункты Украины.

Как отметила эксперт, автомобили – самые большие источники загрязнения окружающей среды.

"Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и в столице, и в маленьком районном центре вносят передвижные источники – автомобили. Их количество уже давно превышает количество населения", – отметила Тимочко.

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Как пишет издание, загрязнение окружающей среды ошибочно связывают с промышленностью. Именно предпринимателям активисты и политики-популисты чаще всего высказывают претензии и спекулируют на этой теме ради собственных рейтингов.

"В Украине даже возник термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса. Хотя на самом деле компании тратят миллиарды на экологические модернизации, а к экологии предприятий всегда приковано внимание", – утверждают журналисты.

По их мнению, опасность этого процесса в том, что реальные экологические проблемы остаются без внимания.

"Экологи и активисты просто не обращают внимания на проблемы, которые не приносят прибыли. Между тем уровни опасных веществ в воздухе, в частности Киева, стабильно в несколько раз превышают норму", – сказано в материале.