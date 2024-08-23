"Вот придет Россия и все изменится – не сработало!" Оккупированная часть Донбасса приближается к катастрофе: что сейчас происходит в регионе

Вот уже более 10 лет часть территории Донецкой области находится под контролем России. И несмотря на то что пропагандистская машина страны-агрессора утверждает, что "без Украины" регион превратился чуть ли не в рай на земле, на самом деле это, конечно, не так. А после так называемого официального включения в состав РФ в 2022 году проблем меньше не стало – даже наоборот.

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Подробнее об этом OBOZ.UA рассказали местные жители.

Большая потемкинская деревня

Город миллиона роз, чем всегда очень гордились дончане, сегодня переживает не лучшие времена. По словам жительницы областного центра Елены, с которой удалось поговорить OBOZ.UA, он напоминает бутафорскую потемкинскую деревню – когда за показным благополучием скрывается истинное положение дел.

"Да, центр Донецка сохранил свою красоту. Очень чисто, ухоженно, все так же высаживают много цветов – и на это тратятся немалые деньги. Знаете, это особенности местного менталитета, которые во время войны возвели чуть ли не в фанатизм. Все должно быть красиво, и точка. Но улица Артема, бульвар Пушкина – это красивая картинка, отъедешь дальше – все резко меняется", – поделилась дончанка.

По ее словам, сегодняшние реалии областного центра и даже визитная карточка – это засилье мусора: "Стихийные свалки, большие и маленькие, везде! Даже в центральных районах. Вывоз отходов – огромная проблема, и с каждым днем, месяцем ситуация ухудшается. Нынешним летом вонь просто преследует".

Забитые до отказа мусорные баки стоят возле многоэтажек неделями, рядом с ними – горы пакетов. Еще хуже ситуация в частном секторе: пожилые жители домов не в состоянии самостоятельно вывозить мусор, потому приносят его поближе к дороге – в надежде, что хоть так его заберут коммунальщики.

Все это привело к тому, что в городе расплодились крысы. "Еще 10 лет назад такое невозможно было представить, а сегодня они спокойно разгуливают не где-то на окраинах, а прямо по центру. "Вижу их каждый день возле дома. Это опасное соседство, так как крысы – разносчики инфекций", – говорит женщина, которая живет в Ворошиловском районе Донецка.

Болезненно воспринимают коренные дончане и то, во что превратилась территория возле стадиона "Донбасс Арена". От красоты, которой они очень гордились, не осталось и следа: местами трава с бурьянами по колено, опустевшие декоративные пруды с вонючей водой, сломанные лавочки…

"Раньше сюда было чуть ли не паломничество дончан и гостей города – сегодня тут все чаще можно увидеть… лис", – говорит женщина.

"У нас просто пилят бюджет"

Ситуация в других населенных пунктах оккупированной части Донецкой области – намного хуже. "Если по Донецку еще видно, что что-то делают, то у нас просто нагло пилят бюджет", – рассказал OBOZ.UA житель Макеевки.

По данным Минтранса РФ, в "ДНР" в текущем году приведено в нормативное состояние аж 30 километров дорожной сети в Горловке, Шахтерске, Макеевке, Снежном и Докучаевске.

Всего в этих городах отремонтировали 22 улицы. Правда, местные жители утверждают, что "хорошие дороги – до первого дождя".

Тем временем стоимость проезда в транспорте постоянно растет, а вот автобусы выходят на линию в убитом состоянии – некоторые чуть ли не разваливаются на ходу. В том числе и в областном центре.

В одном из местных пабликов жительница Донецка привела пример с автобусом №15: "Мало того, что приходится ждать данный транспорт по сорок минут, так еще и доехать на нем – целый квест. Оббивка сидений в ужасном состоянии, везде грязь. В полу дыры, в которые можно провалиться во время движения. И большое счастье, что пока никто не сломал себе ноги. Плату за проезд повысили, а транспорт привезти в порядок забыли".

Зато ко Дню города, который "республика" собирается помпезно отметить в последнее воскресенье августа, в Донецке разрисовали троллейбусы.

Один из ярких примеров патологической жадности новых "хозяев" – ситуация в районном центре Тельманово. Возле автовокзала ("федерального значения", как пишут местные жители) недавно отстроили парк с игровыми площадками для детей. Однако ни в здании вокзала, ни в зоне отдыха нет… туалета.

"Его на свежем воздухе "устроили" прямо сзади автовокзала, ибо больше некуда деться. Скоро автовокзал поплывет от такого наплыва. Ближайший уличный туалет, построенный еще в советские времена, находится в километре от автокозала. Парк построить смогли, ага, а вот туалет – это невозможно. В общем, весь блеск и великолепие (как с теми мусорками) во всей красе", – написала в Telegram местная жительница.

"Вернулись в каменный век"

Болезненной проблемой для жителей Донецка и других оккупированных городов региона является водоснабжение. Вода подается по графику, однако на окраинах и на верхних этажах многоэтажек ее и вовсе нет.

"Мы как будто вернулись в каменный век. В моем районе воду в лучшем случае дают на пару часов вечером. Идет тонкой струйкой, но мы терпеливо набираем ее во все емкости – потому что завтра могут и не включить. Еще недавно вода была от силы два-три раза в неделю", – поделилась с нами жительница Калининского района Донецка.

Правда, о том, чтобы ее пить, речь не идет. Вода ржавая, с неприятным запахом – такую даже после длительного кипячения использовать для приготовления еды тоже нельзя. В Макеевке, например, в воде и вовсе личинки комаров, чему местные жители "очень рады". В итоге люди вынуждены покупать воду в том числе для того, чтобы помыться.

"Многие местные жители говорили: мол, вот придет сюда Россия и все изменится, но это не сработало! После "присоединения" прошло почти два года, а лучше точно не стало. Более того, катастрофа приближается", – говорит дончанка.

И это только верхушка айсберга.

(Продолжение следует…)