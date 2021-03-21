Знаете – очень интересно читать комментарии к моим постам по теме СССР – там практически всегда можно узнать много интересного о том, почему именно люди любят совок. Особенно любопытно читать комментарии поклонников СССР, которые писали о том, что даже несмотря все на мифы – Союз был "великим государством", вернуться в которое они готовы в любое время, – пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем персональном блоге.

Что же этих людей устраивает в СССР, почему они туда хотят вернуться? Я выделил пять основных причин, под которые попадают абсолютно все рассказы о том, почему люди хотят вернуться в советское время.

Итак, в сегодняшнем посте – большой и интересный рассказ о главных причинах, почему люди (и, возможно, вы сами) хотят вернуться "назад в СССР".

1. Ощущение "бесплатности" товаров, услуг и недвижимости

David Turnley

Однажды я уже разбирал "ту тему в посте про советские мифы, и что удивительно – в комментариях было немало тех, кто вообще не понимает, откуда у государства берутся деньги. Особенно умиляет перл сторонников СССР о том, что раз в этой стране все предприятия были "государственными", то и всё созданное ими "принадлежит государству". Да хоть марсианскими их назовите, схема остаётся всегда одной — продукт предприятия является результатом затраченных ресурсов и рабочего времени сотрудников, которые работают на предприятии и получают зарплату. Рабочие аналогичных специальностей (к примеру, шахтеры) в СССР получали намного меньшую зарплату, чем на Западе — очень существенная часть зарплаты удерживалась в виде своеобразного "налога в бюджет", из которого и получалось всё "бесплатное".

Ещё раз, по пальцам, для совсем тупых. Допустим, я владелец угольной шахты в западной стране, у меня на шахте работает 20 человек. За 1 месяц мы добыли 1000 тонн угля и продали его в Швецию за $50000. Я заплатил своим рабочим зарплату по $1500, из которых они заплатили налоги и остались с "чистой зарплатой", ну скажем в $1200. Оставшиеся $20000 являются прибылью предприятия, с которой тоже может выплачиваться налог и т.д., это уже несущественно.

А теперь представим, что я директор аналогичной шахты в СССР. За 1 месяц мои 20 шахтеров добыли те же 1000 тонн угля, которые государство продало в ту же Швецию за те же $50000. Мои рабочие получили по $500 "чистой" зарплаты, с которой якобы не платятся никакие налоги, получили "бесплатные" обеды в столовой (стоимостью $100/месяц на человека) и получили "бесплатную" путевку в санаторий (стоимостью $200-$300, поехать можно 1 раз в год). Итого в общей сложности каждый рабочий заработал где-то $620 в месяц. Остальные $37600 (в том числе и $17600 зарплаты, "недоплаченной" советским рабочим по сравнению с западными) ушли в бюджет государства, из которого выделялись средства на "бесплатные" квартиры, школы, медицину и образование, а также на поддержку просоветских режимов во всяких заморских островных Брухтаниях.

В общем, все эти ваши "бесплатные" квартиры и остальное были созданы за чей-то счёт — никаких других денег, падающих с неба в виде манны небесной, у государства нет. Пока в городах номенклатура получала пятикомнатные сталинки и правительственные дачи, где-то в колхозах крестьяне работали за "трудодни".

2. Ощущение "социальной справедливости"

David Turnley

С самого начала своего существования советское государство культивировало ненависть к богатым людям — в совковой системе ценностей быть богатым считалось "стыдным", так как богатый якобы кого-то обокрал; хотя как я показал в первом пункте — советское государство само весьма существенно обворовывало своих граждан. В Советском Союзе считалось почётным быть бедным — в первые годы советской власти из всяких сельских нерях, лентяев и пьяниц создавались "комбеды", которые решали судьбы более успешных и хозяйственных соседей, "раскулачивая" их, а в городских коммуналках нищие и завистливые соседи писали доносы на тех, кто вместо дешевого вонючего маргарина ел сливочное масло (мол, буржуй, "по-богатому" живет).

Кроме этого, в СССР также культивировалась ненависть к предпринимателям — которых обзывали "спекулянтами", "буржуями", "акулами мирового капитала" и всякими другими обидными словами, в которых просвечивалась ненависть ко всему свободному и творческому. По сути, уже одно это заложило мину замедленного действия под СССР, который чем дальше — тем больше отставал от развитых стран, и сейчас это отставание заметно и в постсоветской России — один Илон Маск проводит более высокобюджетные и успешные космические испытания, чем вся Россия.

"Социальная справедливость" по-советски очень хорошо выражена героем Булгакова по фамилии Шариков — "нужно всё отнять и поделить". На практике это выливается в кратковременный подъем, после которого "экспроприированные" деньги проедаются, и страна погружается всё ниже и ниже, ругая последними словами весь остальной мир. По-моему, "социальной справедливости по-советски" хотят какие-то неудачники, которые не в силах что-то самостоятельно придумать и заработать, а лишь хотят жить за чей-то счёт.

David Turnley

СССР был страной гигантомании, "великих строек" и мегаломанских проектов, вроде поворачивания рек вспять и изменения климата в отдельно взятом социалистическом государстве. Многие поклонники СССР признаются, что в современном мире всё стало каким-то серыми и приземлённым и им очень не хватает этого "величия".

Что кроется в этом чувстве? Если проанализировать чуть подробнее, то окажется, что в основе лежит нечто вроде "ощущения будущего блага" и незавершенной логической цепочки. Смотрите, например — "сегодня мы вырубили тайгу и построили БАМ!" (завершаем — "а значит, завтра мы улучшим логистику, удешевим поездки и будем жить лучше и богаче"). Или — "сегодня наш спутник наконец вышел на орбиту!" (а значит, завтра мы получим доступ к новым технологиям, будем развиваться быстрее и будем жить лучше и богаче), при этом практически всегда "лучше и богаче" не наступало.

По сути, для рядового советского гражданина мегаломанские советские проекты не приносили ровным счетом ничего и никак не улучшали его жизнь — спутники не сделали дешевой и доступной связь, освоение целины не наполнило магазины качественными и дешевыми овощами и фруктами и т.д., эти проекты лишь создавали ложное ощущение развития и прорыва.

Для тех, кто тоскует по ощущению "советского величия", у меня есть один простой рецепт — убедите себя в том, что ваша страна строит огромную и уникальную космическую базу где-то в кольцах Сатурна, и будет строить эту базу ещё 200 лет. Окончания строительства вы всё равно не увидите, как и не будете иметь с этой "базы" ровным счетом никаких личных экономических выгод (точно как в СССР), но ощущение "величия" при этом будет:)

4. "Раньше продукты были вкуснее!"

David Turnley

Не знаю почему, но многим всерьёз кажется, что в СССР продукты были вкуснее и качественнее, а также и натуральнее. Как я уже неоднократно писал — сейчас в любом захудалом магазине есть тот самый классический набор "советских" продуктов — вареные и сырокопченые колбасы, сосиски, крупы, молоко, сметана, яйца, бочковая селедка, черный и белый хлеб, чай и кофе, овощи и конфеты, а я прямо во время написания этого поста ем белорусский "пломбир 28 копеек" (на палочке в шоколаде), который ничуть не хуже того самого легендарного советского мороженого.

Вот только сейчас полно ещё и других продуктов, которых попросту не было при Союзе. Да и сами вышеперечисленные продукты будут намного качественнее, чем в СССР — в колбасе не будет бумаги, сметана не будет разбавлена кефиром, кефир не будет разбавлен молоком, овощи не будут гнилыми и так далее — попросту потому, что производитель таких некачественных продуктов быстро обанкротится, сейчас у людей есть выбор.

В этом пункте мне хотелось бы затронуть ещё один аспект — изменение вкусовых ощущений с течением времени. У пожилых людей (особенно у тех, кто курит) вкусовые рецепторы притупляются, и вкус даже тех же самых продуктов может казаться "уже не тем, что раньше".

5. "Раньше трава была зеленее и вообще всё было лучше"

David Turnley

Пожалуй, это самая распространенная причина тоски по СССР, которая связана с общечеловеческим свойством памяти — люди запоминают в основном хорошее, плюс во времена СССР многие из его поклонников были молоды, и часто даже негативные и жуткие события из-за этого вспоминаются с теплотой, как часть ушедших молодых лет. Я сам помню рассказы пожилой тёти моей мамы, которая рассказывала о том, как приехала в Ленинград после блокады — "жили какое-то время в страшной и закопченной коммуналке, по нескольку двухъярусных кроватей в комнате, но какое было время! А какие были люди! Как мы хорошо жили!"

Очень часто такими фразами люди компенсируют довольно серую и безрадостную жизнь, которая вот уже проходит — а и вспомнить-то ничего, кроме "советской молодости" нечего. Из-за этого советский строй начинает казаться каким-то очень хорошим и уникальным, людям кажется, что вот стоит снова объявить "пятилетки", запретить частную собственность и развесить везде красные транспаранты — как они вернутся в дни своей юности, когда были счастливы просто потому, что были молодыми.

Намного мудрее выглядят пожилые люди, которые отделяют свои личные ощущения от государственной системы, не смешивая радости молодой жизни (вроде нормальной потенции и отсутствия болей в коленях) с государственным строем.

Вот таких пять основным причин, почему люди хотят вернуться "назад в СССР", мне удалось выделить. Буду рад, если поделитесь этим постом с друзьями)

Да, и не забудьте написать в комментариях, по каким ещё причинам люди хотят "назад в СССР", может быть я что-то упустил