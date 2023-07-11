'Восстановление займет не один год': Сольский рассказал, кто больше всего пострадал от подрыва Каховской ГЭС

–В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции больше всего пострадал левый берег Херсонской области, который временно оккупирован. Восстановление плотины и наполнение водохранилища займет не один год.

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Вероятно, для ликвидации последствий террористического акта России понадобится более пяти лет. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал министр агрополитики Николай Сольский.

"Регион, который понес наибольший ущерб от случившегося – это левый берег, который сейчас под оккупацией. И, очевидно, что какие-то конкретные действия можно будет делать там только после деоккупации. Мы разработали предварительные планы, чтобы понять, могут ли быть временные" решение для системы орошения", – сказал он.

Сольский отметил, что из-за подрыва дамбы произошла огромная утечка из водохранилища и уровень воды упал значительно ниже точки входа в две системы.

"То есть такого большого источника орошения у нас на сегодня нет. Поэтому нужно закончить войну, отстроить плотину, наполнить водохранилище. Соответственно, это займет не один год. После войны - это точно 3-7 лет. Сколько именно зависит от многих факторов. К тому моменту этого источника воды не будет", – объяснил он.

Министр уточнил, что в настоящее время более 300 тыс. га земли в Херсонской области остались без доступа к орошению.

"Очевидно, это большая площадь. Кроме того, фермеры, обрабатывавшие орошаемую землю, очень часто имели в аренде и не орошаемые площади, которые, по сути, дотировались ими в зависимости от сезона за счет орошаемых земель. Сейчас им это делать будет труднее или невозможно. Поэтому размер проблемы значительно больше", – добавил он.

Кроме того, по словам Сольского, после утечки воды из водохранилища примерно 150 тысяч гектаров земли стали по суше. Теперь нужно внести изменения в законодательство, чтобы ничего с этой землей не произошло.

"Ибо через год-два все забудут, что это за земля, начнут там что-то делать. И при восстановлении дамбы будут проблемы. Мы подготовили законопроект, в течение двух недель внесем, должны сделать определенные юридические оговорки, чтобы эта проблема не породила потом другие проблемы" , – резюмировал он.

Напомним, в первые сутки после российского теракта в Новой Каховке президент Зеленский отметил, что военное преступление РФ привело к дефициту питьевой воды для людей, проживающих в южной части Украины. Оккупанты вполне сознательно уничтожили одно из крупнейших водохранилищ нашей страны.

Центр национального сопротивления заявил, что, по предварительным данным, только в городе Олешки на левобережье Херсонщины в результате крушения погибли более 500 мирных жителей. Официально это не подтверждено.

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