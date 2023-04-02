Нещодавно в газеті "New York Times" (від 27.03.2023 року) був надрукований матеріал Andrew E. Kramer – "Restoring Giant Plane:Ukrainian Resilience or Foll" ("Відновлення гігантського літака: українська стійкість чи дурість?").

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Зважаючи на те, що мене ця тема цікавить і те, що мав певне відношення до піднятої проблеми, вирішив відповісти автору на це питання, яке він виніс у заголовок свого матеріалу.

Аеропорт "Гостомель" - ключовий об’єкт бліцкрігу.

Зараз уже для усіх є очевидним, що ключовим об’єктом у реалізації бліцкрігу путін обрав Гостомельський аеропорт, який належить ДП Антонов.

Це стратегічно важливий аеропорт, який знаходиться безпосередньо біля Києва і який дозволяв в максимально короткі строки реалізувати цей план. Саме тому, вже через декілька годин після початку повномасштабного вторгнення, зранку розпочалася атака на цей аеропорт.

Але невеликий гарнізон українських гвардійців героїчно став на захист аеропорту.

Зважаючи на те, що російському десанту не вдалося захопити летовище в Гостомелі, армада важких десантних літаків вимушена була розвернутись у повітрі та повернутись на аеродроми вильоту в росію і білорусію.

Так, був зірваний бліцкріг путіна.

Аеропорт Гостомеля був зруйнований, а найбільший у світі літак АН 225 "Мрія" - гордість і один із символів України, російськими варварами знищений.

Російські загарбники усвідомили, що українці не здадуться, і що "Мрію" вони ніколи не зможуть подарувати путіну, тому що це українська "Мрія".

Таким чином, "Мрія", як і Гостомель стали першими символами - "Незламності України".

Чи є можливість в України заразпобудува ти новий літак?

Чи потрібно відновити повністю зруйнований літак АН 225 "Мрію", намагався з’ясувати автор цієі публікації в газеті New York Times.

Не думаю, що це питання, навіть зараз в умовах війни, може викликати якусь серйозну дискусію.

Можна без будь-яких сумнівів стверджувати, що переважна більшість українців, якщо не усі, є палкими прихильниками відновлення нової "Мрії", як символа і гордості України.

Але тепер ще й і як символа "Незламності України".

Гостомель вистояв, вистоє і вся Україна.

А новий літак АН 225 "Мрія" можна і необхідно побудувати, і він обов’язково буде побудований.

А чи є можливість в України зараз побудувати такий літак?

З цим питанням я звернувся до видатного українського авіаконструктора, академіка, професора Дмитра Ківи, який більш ніж 52 роки пропрацював на ДП Антонов, і багато років був Генеральним конструктором і президентом ДП Антонов, а також безпосередньо, як конструктор, приймав участь у створенні цього літака, в ті далекі роки, коли тут, в Києві був створений і побудований цей унікальний літак.

Дмитро Ківа висловив таку думку, що

"до літака АН 225 "Мрія" потрібно відноситись не тільки з технічної точки зору, як до літального апарату, а й з точки зору, що цей літак є символом України. Ні одна країна у світі не спромоглася зробити такий літак. Незважаючи на те що йде війна, ми вже зараз повинні думати, як повернути українську "Мрію" в небо. З технічної точки зору ніяких перешкод для цього немає. Більше того, є значна частина комплектації, зокрема основні елементи фюзеляжа, дуже важливо, що є крило і деякі елементи обладнання, які частково залишились.

Якщо поставити на літак нові двигуни, зокрема General Electric або Rolls Royce, то можна було б взагалі обмежитись 4-ма двигунами, замість 6-ти, як було на знищеному літаку.

Це значно покращить його експлуатаційні можливості і комерційну привабливість, адже це приблизно на 30% зменшить його розхід пального, що істотно вплине на вартість перевезень.

А можна і залишити конструкцію із 6-ти двигунів, щоб не змінювати його первісний вигляд.

Для цього літака ще багато чого потрібно, зокрема шасі, воно унікальне і замінити його не просто, але можливо.

Тут теж можуть бути розглянуті аналоги шасі деяких американських літаків. Обов’язково необхідно замінити усе електронне обладнання на літаку - авіоніку, найкраще на американську. Безумовно потрібна кропітка робота конструкторів і такі талановиті конструктори на ДП Антонов є, яким під силу здійснити цю грандіозну роботу.

Дивіться, в легендарному американському транспортному літаку Сі 130 "Геркулес", якому теж більше 60 років, мудрі американці замінили двигуни і поставили сучасну авіоніку і цей літак ще довго буде в експлуатації.

Скільки може коштувати виготовлення нового літака АН 225?

Складне питання.

Тут обов’язково треба мати на увазі, що ми повинні побудувати не просто аналогічний літак, який знищений, а це буде новий глибоко модернізований літак.

Його зруйнували російські варвари, то було б справедливим, щоб після перемоги, побудова нової модернізованої "Мрії" повинна бути здійснена за рахунок репарації.

А взагалі, щоб виготовити новий та ще й модернізований літак потрібно достатньо великі кошти, зараз важко назвати якусь конкретну суму, але незважаючи ні на що, побудова нової української "Мрії" того варта.

У світі ще не скоро може з’явитись такий літак, який здатний перевозити на великі відстані будь-який вантаж вагою більше ніж 250 тонн. Це унікальний літак, який може мати дуже гарну комерційну перспективу.

До речі, щоб сконструювати новий літак з такими можливостями потрібні величезні ресурси.

А для нас, українців, буде важливо, щоб українська "Мрія", знову повернулась у небо. Я в це вірю.

Важливо, що і президент Зеленський, ініціював відновлення українського літака АН 225 "Мрія", як одного із символів України і гордості українського народу.

Так і буде"

До цих слів видатного українського авіаконструктора мені немає що додати.

Отака наша відповідь.

Слава Україні!