Вопрос закупок кислорода нужно срочно вернуть на централизованный уровень, – директор 'Медзакупок'

Вопрос о закупках кислорода в условиях пандемии коронавируса должен был быть решен заранее на централизованном уровне. Однако средства идут отдельно для каждого региона, где медоборудование иногда покупают по завышенным ценам.

Вероятно, такая же ситуация в областях и с кислородом, заявил генеральный директор Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 29 октября (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Вместо того, чтобы централизованно запланировать финансы и провести закупки кислорода еще в декабре, эти средства были переданы на регионы. На них была возложена ответственность, что они должны это сделать. Мы работаем в условиях рыночной экономики – ни один завод, если он не есть в государственной собственности, не будет просто так производить тот или иной товар в надежде, что когда-то его закупят. Это должны быть централизованные закупки, контракт, который гарантировал бы всем производителям, что этот кислород будет выкуплен. К сожалению, этого не было сделано по понятным причинам ", – отметил Жумадилов.

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Он рассказал, что в Украине есть одна централизованная организация, которая работает при Минздраве и имеет право проводить медицинские закупки – это ГП Медзакупки".

"Когда нужно было реагировать и привлекать нас, например, по кислородным концентраторам, эти средства пошли субвенцией в регионы. То, что стоило на "Розетке" 25 тысяч гривен, регионами иногда закупалось по 35 тысяч. То, что нас не приобщили к закупке центрального кислорода, наверное, тоже имело такую мотивацию", – сказал Жумадилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в украинских больницах возникли проблемы с кислородом из-за регламентных работ на заводах и распространения штамма "Дельта". Однако ни одна больница не оставлена без кислорода.

Его производят на 35 предприятиях, из них 12 – технический кислород.