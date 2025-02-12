'Воля двигаться вперед': энергетик 'Воля' от 'Моршинська' запускает социальную инициативу в поддержку возобновления военных

Энергетический напиток "Воля" от "Моршинської" объявляет о запуске социальной инициативы "Воля двигаться вперед" в партнерстве с центром реабилитации военных Next Step. Теперь каждая гривна, полученная от продажи энергетика "Воля" со вкусом "Оригинальный", будет направлена на восстановление украинских защитников, которые проходят реабилитацию или нуждаются в протезировании.

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Проект включает в себя выпуск лимитированной банки ТМ "Воля" с нанесением логотипа реабилитационного центра Next Step, а также серию активаций в течение 2025 года с целью привлечь внимание общества к важной теме – восстановление героев, чтобы помочь ветеранам двигаться вперед!

"Мы верим, что движение – это не просто о физической активности, а о силе, восстановлении и новых возможностях. Для нас важным шагом в поддержке украинских героев стала помощь в центре реабилитации Next Step, где ветераны восстанавливают физическое и ментальное здоровье и возвращаются к активной жизни. Вместе мы помогаем нашим защитникам двигаться вперед! – прокомментировал Марко Ткачук, генеральный директор IDS Украина.

Татьяна Грубенюк, директор центра Next Step, добавила: "Сотрудничество бренда"Воля " и Next Step являются хорошим примером того, как бизнес может системно поддерживать социальные инициативы, в частности реабилитацию военных. Мы сотрудничаем с IDS Украина с 2018 года . Благодаря помощи смогли приобрести уникальное оборудование для реабилитации наших воинов и обеспечить их физическое восстановление. Новый этап сотрудничества с брендом Воля направлен на поддержку современных реабилитационных программ и протезирование для военных.

Покупая энергетик "Воля" от "Моршинської" в банке с логотипом Next Step, каждый может поддержать украинских защитников, нуждающихся в протезировании и реабилитации. Эта инициатива больше помощи. Это общий шаг к несокрушимости, энергии и восстановлению духа всей нации. Вместе мы строим будущее, где каждый герой будет иметь возможность жить в полную силу!

Присоединяйтесь к инициативе и помогайте героям восстанавливать силы вместе с Волей от "Моршинської".