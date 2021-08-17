"Волошкове поле" присоединилось к проекту "Виробник.ua" и открыло украинцам процесс создания молока

Торговая марка "Волошкове поле" первой в Украине продемонстрировала полный процесс создания молока. Это беспрецедентная для украинского рынка инициатива, которая стала результатом присоединения компании к национальному проекту Виробник.ua.

Как заявил генеральный директор "Волошкового поля" Андрей Табалов, в Украине ходит много "страшилок" о ненатуральности молочной продукции, сообщает "24 канал". Поэтому компания решила развеять все мифы и показать свое производство (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Чтобы развеять все мифы о происхождении заводской молочной продукции и вернуть веру украинцев в ее натуральность, молочная компания "Волошкове поле" присоединилась к национальному проекту "Виробник.ua" и показала полный цикл производства молока на заводе "Юрия" в Черкассах", – отметил Табалов.

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"Производство на нашем предприятии происходит с соблюдением всех национальных и международных стандартов. Мы честны со своими покупателями, потому что нам важно доверие людей к нашей продукции", – добавил он.

Особенностью проекта стала демонстрация не только мощностей цехов, но и ферм, где живут животные и дают молоко, таким образом у каждого украинца появляется возможность посмотреть воочию полный цикл создания этого продукта.

"Это беспрецедентный случай для Украины, когда бренд показывает полный цикл создания продукта. И особенно, молока, ведь запрос на информацию о том, откуда берется молоко в современной Украине, очень высок. И "Волошкове поле" – первый бренд, который сделал именно такой шаг навстречу потребителям. Это безусловная победа для всех. Ведь бренд получает доверие потребителя, а потребитель спокойствие относительно качества продукта", – сообщил вдохновитель проекта "Виробник.ua" Виталий Ермак.

Виробник.ua – национальный проект, который позволяет увидеть из чего сделаны продукты ежедневного использования. В социальных сетях к проекту присоединились десятки тысяч украинцев. Свои мощности в рамках проекта уже показали известные бренды.

Проект является участником Американской торговой палаты.