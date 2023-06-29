Волонтеры заботятся о реабилитации семей Героев, ведь государство не выплачивает обещанные средства, – Дана Яровая

Общественная организация "Мечта детей Украины" помогает семьям павших воинов и пленных украинцев, организуя отдых для психологической разгрузки. Поскольку у государства нет возможности обеспечить выплаты всем семьям, организация помогает закрывать первоочередные потребности и поддерживает семьи.

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Об этом в эфире "5 канала" рассказала глава ОО "Мечта детей Украины", член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

"Дети ОО "Мечта детей Украины" едут на отдых в Карпаты, Болгарию, Грецию. Мы не всех отправляем за границу, потому что семьи отказываются от этого. Ведь у многих подопечных кто-то из членов семьи находится в российском плену, и они хотят Меня часто спрашивают: "где ты берешь силы?" Вот когда вижу светлые глаза детей, когда они бросаются на шею и благодарят. Кроме нас, их некому любить. Мы имеем всем обществом понимать, что это наши общие дети, и им нужна поддержка, чтобы пережить горе, выпавшее на их нелегкую судьбу", – отметила Дана Яровая.

По ее словам, на попечении ОО "Мечта детей Украины" находятся более 2 тысяч детей, поэтому организация продолжает искать доноров для обеспечения качественного отдыха каждому ребенку.

"Наша деятельность – это больше об искренней поддержке, чем о материальной помощи. Хотя и это очень важно, ведь государство не выплачивает обещанные денежные средства. Дети нуждаются в положительных эмоциях. Когда видишь радость маленьких украинцев, понимаешь важность своей работы. Ты ведь помог кому-то стать счастливее или забыть немножко о своей боли", – констатировала Дана Яровая.