Волонтеры снабдили сантехникой Учебный центр УГА

Учебный центр Украинской Добровольческой Армии получил сантехнику от благотворителей и волонтеров фонда "Мир и Ко". Также волонтеры отправили на Донецкое направление мешки и маскировочные сетки.

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Об этом рассказали в некоммерческой волонтерской организации.

"Огромная благодарность от Учебного центра УГА "Фонду Мир и Ко. Организация помощи военным" и Мирославу Гайю за сантехнику! Теперь ребята после полигона хоть помыться по-человечески смогут, чтобы потом мохеровые береты могли посылать их в окопы, потому что слишком чисто выглядят", – написала волонтер Ирина Гонопольская в своем Facebook.

Волонтеры ячейки "Фонд Мир и Ко" города Хуст также направили необходимое для военных. "Без мешков не может обойтись боец. Поэтому волонтеры ячейки "Фонд Мир и Ко. Организация помощи военным" г. Хуст отправили на Донецкое направление. Спасибо за помощь всем небезразличным", – написали на официальной странице общественной организации.

Также волонтеры города Хуст призвали всех приобщаться к плетению маскировочных сеток.

"Присоединяйтесь и вы, друзья. Ищите в ваших городах волонтеров с плетением и плетите. А наши ребята благодарят, и мы благодарим их за защиту Родины", – написали на официальной странице "Фонд Мир и Ко".

Волонтеры также поблагодарили Nova Poshta Humanitarian за бесплатную отправку, а фонд за поддержку.

В ВО Фонд "Мир и Ко" призвали поддерживать наших защитников по реквизитам волонтерской организации:

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801

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