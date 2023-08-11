Волонтеры фонда 'Мир и Ко' помогли с ремонтом скорых для фронта

Автомобильная служба Мариупольского госпиталя получила от волонтеров и благотворителей необходимые запчасти, которых не хватало для ремонта скорой помощи.

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Об этом рассказали в некоммерческой волонтерской организации Фонд "Мир и Ко".

"Огромная благодарность Фонду "Мир и Ко" и Мирославу Гай от всей автомобильной службы Мариупольского госпиталя за необходимые детали, которых не хватало для ремонта скорых", – отметила Ирина Гонопольская, которая с 2014 года помогает силам обороны.

В некоммерческой волонтерской организации отметили, что скорые уже будут на ходу и теперь раненых будет на чем оперативно доставлять в операционные.

В Фонд "Мир и Ко" также поблагодарили за поддержку Nova Poshta Humanitarian за бесплатные отправки. Это уже не в первый раз, когда "Новая почта" пришла на помощь фонду.

"Все-таки добро есть. Мы как всегда отправили помощь ребятам. Лишним ничто не бывает. Все, в чем нуждается мы, в том нуждаются и бойцы", – отметили в волонтерской организации.

Волонтеры выразили благодарность всем, кто помогает приближать победу и призвали присоединяться к помощи по реквизитам компании:

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801

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