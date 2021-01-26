Войска России семь раз обстреляли ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

За прошедшие сутки, 25 января, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате один боец Вооруженных сил Украины получил ранение, сообщили в пресс-службе штаба ООС. Военнослужащего доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного войска РФ дважды открывали огонь из оружия разных видов – минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у Тарамчука противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного и Павлополя, что на Приазовье, оккупанты использовали против бойцов ВСУ стрелковое оружие, а неподалеку Водяного – подствольный гранатомет.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, СБУ задержала участника незаконных вооруженных формирований "ЛНР", который воевал против бойцов АТО и Операции Объединенных сил на Донбассе.