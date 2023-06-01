Войска РФ ведут безуспешные наступательные действия на Харьковщине и Донбассе: Силы обороны отразили 19 атак врага – Генштаб

Российские оккупационные войска ведут безуспешные наступательные действия на Харьковщине, а также сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Украинские защитники сдерживают врага, отражая многочисленные атаки оккупантов и нанося путинской армии большие потери.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В течение суток на Донбассе Силы обороны отразили 19 атак врага.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мостики и Тимоновичи Черниговской области, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Ощерчан Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крахмальное Харьковской области и Сергеевка Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлинску, Двулетней, Масютовке, Лиману Первому, Кисловке, Берестову Харьковской области и Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении путинская армия пыталась наступать в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Северска, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спирное, Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромового и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили. При этом враг нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Также оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийские обстрелы подверглись Георгиевке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении российские оккупанты нанесли авиационных ударов в районе Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области, а также осуществили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Враг также совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Большая Новоселка, Времевка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

При этом, российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В этой связи военные РФ продолжают оборудовать гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские учреждения. К примеру, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями разной степени тяжести. Также российские террористы, попирая законы международного гуманитарного права, на территории Мелитопольского Александро-Невского собора разместили базу российских военнослужащих с военной техникой.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр также отметила, что на Бахмутском направлении ВСУ пока приостановили продвижение флангами для выполнения других задач. По ее словам, там оккупанты перешли в оборону и увеличили количество обстрелов.

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