Войска РФ трижды открыли огонь по ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 28 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В ответ на обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь, сообщили в пресс-службе штаба ООС. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, войска РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия .

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, от снайперского огня со стороны вооруженных формирований России погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.