Войска РФ ранили двух защитников Украины: подробности боев

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 17 июля обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате были ранены двое украинских военных.

Защитников госпитализировали. Происшествие произошло в районе поселка Пески. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, второго – удовлетворительное. В ответ на обстрелы противника наши подразделения открывали огонь.

Всего за сутки, 17 июля, со стороны войска РФ было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Вблизи Чермалыка противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.

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В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино и Павлополя российские наемники открыли огонь из минометов 82 -го калибра.

В направлении населенного пункта Старогнатовка противники применили артиллерию калибра 122-мм. Кроме того, на севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Юрков. Трагедия произошла в среду, 14 июля.