Войска РФ обстреляли ВСУ на Донбассе и убили украинского защитника – штаб ООС

За прошедшие сутки, 21 января, вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских выстрелов был убит украинский военнослужащий.

Все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет вражеских квадрокоптеров с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены средствами РЭБ.

Вблизи Пищевика войска РФ открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты устроили обстрел из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе было зафиксировано работу вражеского снайпера.

На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 января от снайперского огня со стороны вооруженных формирований России погиб военнослужащий ВСУ.