Войска РФ обстреляли ВСУ на Донбассе и убили украинского защитника – штаб ООС

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
891
Война на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 января, вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских выстрелов был убит украинский военнослужащий.

Все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет вражеских квадрокоптеров с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены средствами РЭБ.

Вблизи Пищевика войска РФ открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты устроили обстрел из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе было зафиксировано работу вражеского снайпера.

На обстрелы вооруженных формирований РФ украинские воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 января от снайперского огня со стороны вооруженных формирований России погиб военнослужащий ВСУ.

УкраинаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтООСпогибли военныеГенеральный штаб ВСУ