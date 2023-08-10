'Война забирает лучших': в боях на Донетчине погиб молодой защитник из Тернополя

В боях с российскими оккупантами на Донетчине погиб воин ВСУ Андрей Петлеванный из Тернополя. Украинскому защитнику было только 29 лет.

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О потере сообщил городской голова Сергей Надaл. Пока в сети не публиковали фото Героя, отдавшего за родную страну самое ценное – свою жизнь.

"Трагическое известие поступило в нашу громаду. В бою за свободу и независимость Украины погиб тернополянин Петлеванный Андрей Николаевич (10.12.1993 г.р.)", – написал чиновник.

Он добавил, что жизнь воина оборвалась 6 августа, во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Искренне сочувствуем родным, близким, друзьям Героя. Пусть Господь успокоит его душу в Царстве Небесном! Вечная память!" – добавил городской голова.

Под известием о гибели Андрея Петлеванного его друзья, знакомые и земляки оставили много комментариев.

"Мои соболезнования маме Наталии и его брату Тарасу…", "Мне до сих пор не верится, что нет такого светлого и хорошего человека, нет слов, просто нет, искренний, твой, добрый, ты такой останешся в моей памяти. Вечная тебе память, Андрей", "Боже, почему эта война забирает лучших!!! Мой кум, лучший!!! Ты навсегда останешься в наших сердцах", – отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в Настасове Великоберезовицкой громады на Тернопольщине простились с защитником Николаем Мурмилем. Жизнь 30-летнего воина оборвалась в боях за независимость Украины возле города Сватово Луганской области.

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