Видео дня
Блог | Война за свободу: Украина впервые воюет как независимое государство
Президент подписал закон, где официально современная война называется "Война за независимость Украины".
Далее тест на языке оригинала.
Щоб довго не пояснювати: війни за незалежність завжди вели колонії. А ми вперше воюємо як незалежна держава.
На початку війни ми з Вадимом Денисенко пропонували назву Українська вітчизняна війна, як оборонна війна проти російського фашизму.
Зараз мені здається, що краща назва війна за свободу. Бо кінець-кінців ми воюємо за право вільно обирати своє життя.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...