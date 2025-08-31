Президент подписал закон, где официально современная война называется "Война за независимость Украины".

Видео дня

Далее тест на языке оригинала.

Щоб довго не пояснювати: війни за незалежність завжди вели колонії. А ми вперше воюємо як незалежна держава.

На початку війни ми з Вадимом Денисенко пропонували назву Українська вітчизняна війна, як оборонна війна проти російського фашизму.

Зараз мені здається, що краща назва війна за свободу. Бо кінець-кінців ми воюємо за право вільно обирати своє життя.