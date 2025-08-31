УкраїнськаУКР
Виктор Андрусив
Виконавчий директор Українського інституту майбутньог

Блог | Война за свободу: Украина впервые воюет как независимое государство

Иллюстративное фото. Майдан Независимости, Киев

Президент подписал закон, где официально современная война называется "Война за независимость Украины".

Далее тест на языке оригинала.

Щоб довго не пояснювати: війни за незалежність завжди вели колонії. А ми вперше воюємо як незалежна держава.

На початку війни ми з Вадимом Денисенко пропонували назву Українська вітчизняна війна, як оборонна війна проти російського фашизму.

Зараз мені здається, що краща назва війна за свободу. Бо кінець-кінців ми воюємо за право вільно обирати своє життя.

