В Украину зашел известный российский ресторатор, который уже работает в оккупированном Крыму

Украина уже 8 лет сражается с Россией, отстаивая свою независимость. Несмотря на это, российские предприниматели пытаются завоевать Украину на свой манер, открывая здесь собственный бизнес. Один из них – московский ресторатор Антон Пинский, который упорно и уверенно заходит на украинский рынок.

Основатель компании Pinskiy&Co и совладелец холдинга Sagrado, владелец 10 крупных ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, Пинский уже открыл заведение в оккупированном Крыму и большой фуд-маркет в Киеве. Теперь же планирует открыть еще и рестораны в столице Украины.

О своих "наполеоновских планах" на нашу страну московский ресторатор охотно рассказывает в интервью российским изданиям.

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Как оказывается, российского бизнесмена не волнует территориальная проблема, возникшая между Украиной и Россией после оккупации Крыма. На оккупированном украинском полуострове Пинский открыл свой ресторан, рассчитанный на состоятельную клиентуру.

"Нужно помнить, что есть большая категория состоятельных и статусных людей, которые предпочитают отдыхать либо в Крыму, либо в Сочи. И как бы ни сложилась ситуация в 2021 году, ядро этой клиентуры там в любом случае останется", – делился ресторатор своими расчетами в одном из интервью росСМИ.

Но на этом он не собирается останавливаться. В его планах – открытие крупных ресторанов в Киеве. И первый шаг к этому московский ресторатор уже сделал. В октябре Пинский открыл в ТРЦ Blockbuster Mall на Почайне большой фуд-маркет STARS.

"Плюс мы выкупили у Киева ранее успешный ресторан в хорошей локации, который будем переделывать во что-то новое, но близкое по концепции к "Магадану". И еще проект одного крупного ресторана находится у нас в разработке", рассказал Пинский о своих планах на бизнес в Украине.

Правда, московский ресторатор отметил, что сейчас есть "определенные сложности с перелетами в Украину".

"Поэтому я перекинул туда свою команду по запуску ресторанов и, кроме фуд-маркета, догружаю их дополнительными проектами", – добавил он.

Однако он не рассказал, куда будут идти деньги от прибыли этих ресторанов, будет ли он тратить их на открытие новых проектов в России, уплачивая там налог, которые оккупант потратит на войну с Украиной.