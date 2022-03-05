В оккупированном Крыму больницы переполнены ранеными солдатами РФ

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Противник продолжает превращать оккупированный украинский Крым в полноценную военную базу, а также отправляет туда огромное количество солдат, раненных в боях с защитниками Украины. В частности, переполнены медучреждения городов Армянск, Красноперекопск и Джанкой.

По данным представительства президента Украины в АР Крым на утро 5 марта, в каждой из указанных больниц было где-то 1000-1500 раненых россиян. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

"В эти больницы принимают только военных, гражданские вынуждены обращаться или в частные клиники, или ехать в сторону Симферополя", – сказано в сообщении.

Что касается общей обстановки в Крыму, то россияне активно используют территорию для военных целей.

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Например, еще 24 февраля оккупанты установили пусковые установки во дворах частных домов на севере полуострова.

"Среди пленных российских военных в обнародованных списках есть жители Крыма – пока нам известно о 10 человек", – добавила пресс-служба.

На территории Крыма также было зафиксировано военную технику противника с новой маркировкой – ⧖ – нарисованной белой краской. Речь идет о бронированной машине "Тигр", которая двигалась в направлении Симферополь-Джанкой/Армянск.

Представительство президента Украины в АР Крым попросило сознательных украинских граждан на полуострове сообщать оперативную информацию о местной ситуации на электронную почту: [email protected].

Как писал OBOZREVATEL, новое видео с президентом России Владимиром Путиным, выпущенное в субботу, 5 марта, вызвало некоторые вопросы у пользователей сети. При замедленном просмотре можно заметить: рука главы Кремля в какой-то момент прошла сквозь микрофон.

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