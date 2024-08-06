Война разрушает гендерные барьеры в Украине: издание The Monitor побывало на шахтах 'Метинвест Покровскуголь'

Журналисты одного из старейших международных изданий The Christian Science Monitor (известного как The Monitor) побывали на угольной шахте в Покровске, входящей в компанию "Метинвест Покровугля" Рината Ахметова. Там они побеседовали с женщинами, которые решили перейти на мужские специальности и узнали, как война разрушает гендерные границы в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвест".

Война создала значительные вызовы для "Метинвеста Покровскогоугля". Около 1 000 сотрудников компании мобилизовали в украинскую армию, а около 1 500 человек переехали в более безопасные регионы вместе со своими семьями. В ответ на эти вызовы работницы компании берут на себя большую нагрузку и занимают более критические должности.

"Как отмечает Андрей Акулич, генеральный директор "Метинвест Покровскугля", сейчас женщины составляют треть персонала – против почти четверти до войны. Традиционно женщины на угольной шахте были ограничены такими должностями как оператор подъемника или администратор помещений, где шахтеры получают фонари и кислородное оборудование. Теперь женщины заменили мужчин на некоторых подземных профессиях, таких как оператор насосных станций и электрических машин, пишет The Monitor.

Учебный центр "Метинвест Покровскуголь", возглавляемый Ларисой Батрух, тоже адаптировался к новым реалиям: сейчас в центре учится около 50 студентов, среди которых есть женщины. Один из преподавателей Евгений Меженный отвечает за обучение сварщиков и операторов машин, и он поражен постепенным переходом женщин к традиционно мужским должностям.

"Все проходит очень гладко, без больших препятствий, – говорит он. – Украинские женщины очень умны и трудолюбивы. Многие из них раньше были преподавателями или бухгалтерами, а сейчас они прилагают много усилий к новому обучению", – рассказал он.

Впрочем, добыча угля – не единственная отрасль, где война разрушила традиционные гендерные барьеры. Женщины также пришли в другие традиционно мужские профессии, такие как вождения автобусов или дальнобойных грузовиков. Поскольку в Украине автомобильный транспорт сейчас имеет важное значение для импорта и экспорта товаров, участие женщин в этих профессиях жизненно необходимо, указывает The Monitor.

"Сегодня Украина не выстояла бы без вклада женщин в экономику, – рассказала изданию Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птицы. – Мы должны помнить, что 4 миллиона украинских женщин трудоспособного возраста уехали за границу. В армии служит меньше мужчин, чем украинские женщины находятся за границей. Преподаватель Евгений Меженный соглашается. "Я не знаю, что было бы с экономикой Украины, если бы не женщины", – говорит он.