Репост, пожалуйста.

Больше месяца я не писала о потребностях, справлялись своими силами. Сегодня попросили помощи с фронта. Нужен генератор, он стоит около 25 тыс. Еще лекарства нужно купить. Поэтому прошу помочь.

Война продолжается, несколько дней назад снайпер убил нашего воина, сегодня снайпер снова убил воина, нашего морпеха. Это большая беда для всех нас. Мы посещаем раненых в Киевском и Ирпенском госпиталях. Там тоже есть потребности.

Публикую отчеты, оплатила лекарства, анализы и купила ребятам теплую одежду в госпиталь.

Поэтому – помогайте кто чем может. Генератор нужно купить и отправить на фронт.

Карточка для помощи: 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова

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