Война продолжается. Наши защитники снова нуждаются в помощи

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Общество / Мнения
3,8 т.
Война на Донбассе

Репост, пожалуйста.

Больше месяца я не писала о потребностях, справлялись своими силами. Сегодня попросили помощи с фронта. Нужен генератор, он стоит около 25 тыс. Еще лекарства нужно купить. Поэтому прошу помочь.

Война продолжается. Наши защитники снова нуждаются в помощи
Война продолжается. Наши защитники снова нуждаются в помощи

Война продолжается, несколько дней назад снайпер убил нашего воина, сегодня снайпер снова убил воина, нашего морпеха. Это большая беда для всех нас. Мы посещаем раненых в Киевском и Ирпенском госпиталях. Там тоже есть потребности.

Война продолжается. Наши защитники снова нуждаются в помощи

Публикую отчеты, оплатила лекарства, анализы и купила ребятам теплую одежду в госпиталь.

Война продолжается. Наши защитники снова нуждаются в помощи
Война продолжается. Наши защитники снова нуждаются в помощи
Война продолжается. Наши защитники снова нуждаются в помощи
Война продолжается. Наши защитники снова нуждаются в помощи

Поэтому – помогайте кто чем может. Генератор нужно купить и отправить на фронт.

Карточка для помощи: 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова

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Источник:Фейсбук Натальи Юсуповой
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