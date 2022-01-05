Пока мы празднуем НГ, на фронте у нас потери. 31 декабря убили воина, 1 января умер тяжело раненый боец, уже в новом году убит воин и есть тяжело раненый. Всем ребятам по 21-23 года.

Перед НГ в Киев прилетел борт с ранеными, сейчас им фактически каждый день делают операции. Есть с ампутацией, есть снайперские ранения. Война..

Есть огромная просьба, нужно срочно купить и отправить на фронт еще один квадрокоптер 56 700 грн и еще есть важные заказы для разведподразделения.

В декабре мы купили 4 квадрокоптера 127 тыс, уже все отправлено на передовую и 6 планшетов 60 тыс, два я вот только оплатила и завтра отправляю на фронт. У кого есть возможность 30, 50, 100 грн., пожалуйста, помогайте!!

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