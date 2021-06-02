Репост! Дуже терміново. Знову ворог збив квадрокоптер і треба купити новий. Прошу допомогти нашим бійцям на передовій. За тиждень в нас було троє поранених та одного воїна окупанти вбили, тож війна триває. Прохання з фронту два квадрокоптери, кабель та запчастини.

Повірте, більшість ми закриваємо самі, пишу тоді, коли вже немає коштів. За травнь-червень купила квадрокоптери, 50 тис та 45 тис, багато ліків відправила на фронт, оплатила ліки Віктору онкохворому 6300 грн, відправила на ремонт 7800 грн, та ще ми провідаємо хлопців в шпиталях.

Всі звіти завжди є в мене на сторінці. Квадрокоптер треба викупити в п’ятницю , в мене зараз є 11 тис, а треба 50 тис це зі знижкою. Прошу!

Видео дня

Картки для допомоги 4441 1114 4700 2464 та 5375 4115 0042 7369 Монобанк

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.