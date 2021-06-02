Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Общество / Мнения
2 минуты
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Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь

Репост! Дуже терміново. Знову ворог збив квадрокоптер і треба купити новий. Прошу допомогти нашим бійцям на передовій. За тиждень в нас було троє поранених та одного воїна окупанти вбили, тож війна триває. Прохання з фронту два квадрокоптери, кабель та запчастини.

Повірте, більшість ми закриваємо самі, пишу тоді, коли вже немає коштів. За травнь-червень купила квадрокоптери, 50 тис та 45 тис, багато ліків відправила на фронт, оплатила ліки Віктору онкохворому 6300 грн, відправила на ремонт 7800 грн, та ще ми провідаємо хлопців в шпиталях.

Всі звіти завжди є в мене на сторінці. Квадрокоптер треба викупити в п’ятницю , в мене зараз є 11 тис, а треба 50 тис це зі знижкою. Прошу!

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Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь
Война продолжается: бойцам на передовой нужна помощь

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Источник:Facebook Натальи Юсуповой
Украина