"Война не испугала тебя, а болезнь – забрала". История последней битвы майора ВСУ Баженова

"...На кладбище было холодно, шел снег, были родные и друзья, священник говорил простые мудрые вещи, и в какой-то момент, перед тем, как побратимы должны были дать тройной залп, неожиданно выглянуло солнце. Яркое и теплое, оно согрело всех. Это был знак, что Мирослав ушел в лучший мир, навеки оставшись ангелом-хранителем для своей семьи. Но и в жизни он был человеком светлым, незаурядным. Людей такого качества очень не хватает нашей Украине".

Эти слова общественная активистка Наталья Лютикова написала в память о майоре ВСУ Мирославе Баженове. Мужественном воине, защитнике Украины, жизнь которого отобрала не пуля врага, а коварная и неумолимая болезнь.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Мирослав Баженов. Фейсбук Мирослава Баженова

Мирослав Владимирович Баженов родился 13 ноября 1986 года в Астраханской области (Россия) в семье военнослужащих. Однако в закрытом военном городке Капустин Яр-1 прошел только первый год жизни маленького Мирослава: когда его маму перевели на новое место службы, в Украину, вся семья переехала в город Прилуки на Черниговщине. Именно его Мирослав всегда считал своей малой родиной.

"Всю свою сознательную жизнь я связываю с родным городом Прилуки Черниговской области, городом, в который я влюблен, со своей интересной историей и традициями", – вспоминал сам Мирослав в автобиографии.

Он с детства знал, кем станет, когда вырастет. Поэтому после школы отправился в Черниговский военный авиационный лицей с усиленной военно-физической подготовкой, который окончил в 2004 году.

"Вы можете спросить меня, почему я выбрал путь военного. На самом деле ответ прост. Защита Родины – это семейная традиция нашего рода. Я сознательно выбрал стезю офицера Вооруженных сил Украины, следуя жизненному пути моих предков. Мой прадедушка, дедушка и отец были офицерами, в свое время они защищали эту страну от реальных и потенциальных врагов. Поэтому о выборе будущей профессии я даже как-то особо и не задумывался", – рассказывал Мирослав.

Друзья и знакомые вспоминают о Баженове как о человеке неисчерпаемого оптимизма. Фейсбук Натали Лютиковой

С детства мальчика манило небо. И после завершения лицея он планировал выучиться на летчика в Харьковском университете Воздушных сил имени И.М. Кожедуба. Однако на пути к достижению цели стало искривление носовой перегородки: этот несущественный на земле недостаток в небе мог стать для будущего летчика большой проблемой. Поэтому в конце концов юноша остановил свой выбор на факультете зенитных ракетных войск.

"Факультет зенитных ракетных войск" – здесь уже что-то интересное, какие-то огромные ракеты, сбивают самолеты, офицеры такие в крутых беретах с мужественными лицами, вселяют уверенность... Еще говорят, что этот факультет тоже славится своими выпускниками, высоким уровнем подготовки и профессионализма... Сутки – и решение принято: "Не летаю и другим не даю", – так описывал процесс выбора будущей профессии Баженов.

Университет юноша окончил с отличием. Кроме знаний, как вспоминал сам, обрел там и друзей, которые остались с ним на всю жизнь, с которыми мог разделить как радость, так и беду.

По распределению Мирослав попал в Херсон, в 208-ю зенитную ракетную бригаду (в/ч А1836) – начальником расчета-офицером наведения 5-го подразделения части. Уже через два года молодой и ответственный военный пошел на повышение и стал оперативным дежурным командного пункта бригады.

На войну Мирослав Баженов отправился без колебаний. Фейсбук Мирослава Баженова

"Приказы, постановления, нюансы боевой работы на КП, изучение новых образцов ВВТ (вооружения и военной техники. – Ред.), все новое, все интересное... Все закрутилось по-новому, как-то по-настоящему. Многим я обязан этой работе, опыт колоссальный на всю жизнь. На этой должности прослужил я достаточно длительное время, вплоть до конца 2017 года. На этой должности встречал и аннексию Крыма, и начало войны на Донбассе", – вспоминал в автобиографии Мирослав.

Начало смутных времен, когда в мирную Украину пришла война, Мирослав наблюдал чуть ли не из эпицентра событий: херсонские военные одними из первых увидели настоящую цену "братской любви" россиян.

"Как сейчас помню, объявление мобилизации, боевая тревога, сбор полного боевого расчета на КП бригады, все по-настоящему. Разве мог я еще полгода назад представить, что такое может случиться в нашем государстве... Какой-то когнитивный диссонанс творился в моей голове первые дни, просто какой-то ужас. Тем более – кто? Те, кого всю жизнь считали братьями и друзьями – какой-то сюр... Наша бригада оказалась еще и в прифронтовой зоне, ведь подразделения части размещены почти по всему югу Украины.

В наше оперативное подчинение в короткий срок были приняты подразделения Воздушных сил и из других регионов страны, организовано взаимодействие с другими видами Вооруженных сил. Воздушная разведка велась круглосуточно. Мы наблюдали за передвижением воздушных и морских объектов с территории РФ в Крым. Происходил настоящий захват, иначе не назовешь. На условной линии разграничения с АР Крым постоянно возникали провокационные действия со стороны "зеленых человечков": то рядом с границей пролетят, то технику к линии подгоняют... Все время держали в напряжении", – вспоминал Баженов.

На восточный фронт российско-украинской войны Мирослав Баженов впервые попал в августе 2015 года, в составе 201-ой зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика. Хотя рвался на войну с самого начала.

Фейсбук Мирослава Баженова

"В состав подразделения попал по собственному желанию, нашей частью была получена телеграмма, о том, что в в\ч А 2183 нужны пять офицеров. Решение принял, не раздумывая. Пробовал попасть на Донбасс и раньше. В 2014 году пытался присоединиться к добровольческим батальонам, в частности к "Донбассу", у некоторых моих знакомых это получилось, но мне как-то не везло", – делился воспоминаниями Баженов.

В ту, самую первую ротацию на войну, военный выполнял задачи по непосредственному прикрытию и наземной обороне подразделения, к которому был прикомандирован. В последующие же ротации, в 2017-2018 годах, Баженов ездил на Донбасс уже с побратимами из родной части как начальник разведки штаба.

"Задания были весьма специфические, выполнялись в составе научной группы, больше ничего сказать не могу. Есть что вспомнить – не о чем рассказать", – скупо, как и подобает разведчику, комментировал свой военный путь Баженов.

Мирослав Баженов стал одним из лиц традиционного календаря Фонда помощи армии "Вернись живым". Фейсбук Мирослава Баженова

Молодой офицер верил, что отдаст армии всю свою жизнь. Однако судьба распорядилась иначе: вместо того, чтобы продолжать воевать с внешним врагом, Мирослав вынужден был вступить в неравный бой с собственной тяжелой болезнью.

О страшном диагнозе – остром первичном миелофиброзе – Баженов узнал случайно. Тогда, 4 года назад, они с женой ждали рождения второго ребенка. И Мирослав по рекомендации врачей пошел сдать кровь – на случай, если роды будут проходить с осложнением. Так выяснилось, что кровь – поражена. А потом был установлен окончательный диагноз.

Анализы, исследования, обследования, надежда, чередующаяся с отчаянием... И мучительные размышления, которые в конце концов заставили Мирослава принять, как признавался он сам, одно из самых тяжелых решений в его жизни: поставить крест на военной карьере и уволиться из рядов Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. В октябре 2018 года, после долгих колебаний, майор Мирослав Баженов закончил военную службу.

Лечение острого первичного миелофиброза – это сложно, рискованно и очень дорого. Людям с таким диагнозом нужна трансплантация костного мозга, в котором рождаются клетки крови. Эта операция, не гарантирующая полного выздоровления пациента, вдобавок требует еще и длительного подготовительного периода. И пяти, а то и шестизначных сумм в международной валюте.

"За почти 4 года с момента установления диагноза до проведения трансплантации у меня было время для того, чтобы тщательно подготовиться. Мне казалось, что я просчитал все на 10 шагов вперед: я уволился из рядов ВСУ по состоянию здоровья, оформил пенсию, получил страховку и квартиру как инвалид войны 1-й группы, и даже успел сделать в ней ремонт.

Это было необходимо, ведь после пересадки человеку еще долгое время приходится принимать препараты, подавляющие иммунитет. И очень важно в это время находиться в чистом, сухом помещении, без грибков и пыли. Ведь в такой период – это смертельно опасно! Собирал копеечку к копеечке, и делал все, чтобы мои проблемы не коснулись других. Если бы все было хорошо, то мой план бы сработал и большинство из вас так никогда бы и не узнало, с чем пришлось столкнуться мне и моей семье! Но обстоятельства оказались сильнее", – написал Баженов, когда понял: без посторонней помощи ему не справиться.

Пост-просьбу о помощи Мирослав написал, находясь в клинике города Стамбул. Страница сбора помощи для Мирослава Баженова

Первую трансплантацию костного мозга от неродственного донора – 19-летнего парня из Германии – Мирославу Баженову провели 6 ноября 2019 года в Турции. Однако она не дала ожидаемого результата, поэтому в апреле 2020-го медики провели пересадку повторно.

И на два месяца Мирослав, его семья и друзья поверили: битва за его жизнь наконец выиграна. Но потом самочувствие мужчины резко ухудшилось – и вместо того, чтобы вернуться домой, с июля он оказался в стерильном боксе гематологического отделения. Впереди были долгие месяцы борьбы и мечты наконец обнять двух своих доченек, которых не видел целый год.

После второй трансплантации костного мозга. Страница сбора помощи для Мирослава Баженова

Мирослав Баженов с любимой женой Ириной и доченьками. Страница сбора помощи для Мирослава Баженова

Обе трансплантации, проведенные Мирославу, оплатило государство. Но сопутствующие расходы и дополнительные траты из-за осложнений после второй операции его семья вынуждена была взять на себя. По состоянию на декабрь 2020 года турецкая клиника выставила семье Баженовых счет в 63 тысячи евро. Именно поэтому Мирослав с женой и были вынуждены просить о помощи у неравнодушных украинцев: собственные ресурсы они давно исчерпали.

"Только с вашей помощью я смогу преодолеть последнюю ступеньку к выздоровлению!" – до конца надеялся Баженов.

Но не судьба. Несмотря на все усилия, несмотря на то, что историей Баженова и сложной ситуацией, в которой оказался он и его семья, прониклись тысячи неравнодушных – выиграть свою последнюю битву он так и не смог. Вечером 7 января сердце воина остановилось. Ему было всего 34.

Мирослав Баженов на фоне собственного фото в календаре "Вернись живым". Фейсбук Мирослава Баженова

"Ты был светлым, честным и умным. Так жаль, но чуда не произошло... Война не испугала тебя, Майор. Ты достойно, как воин, защищал свою страну, а вот болезнь, с которой ты так боролся, – забрала тебя... Царствие небесное", – написала о Баженове волонтер Иванна Поровская.

"Мирослав останется в наших сердцах навсегда. Очень хороший был человек, друг и коллега. Таких офицеров, как Мирослав – нету. Он всегда видел свет даже там, где была сплошная тьма. Он был очень положительным. Всегда помогал в трудную минуту. Мне чрезвычайно сложно поверить в то, что его больше нет с нами. Как будто совсем недавно говорил с ним – и, как всегда, слышал только позитив. Его голос до сих пор в моей голове. Помним, любим, скорбим", – вспоминал об ушедшем друге Владислав Созонов.

Кроме мечтаний о небе, у Мирослава Баженова с детства была еще одна страсть: история. Любовь к ней привил внуку дедушка, которого сам мальчик считал человеком-легендой. С детства Мирослав слушал воспоминания деда Бориса о Второй мировой, обороне Кавказа, освобождении Кубани и Крыма, ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, участником которой тот был, – и о неисчерпаемом героизме и доблести украинского народа. Благодаря дедушке Мирослав взялся изучать историю и культуру родного края. Активно участвовал в исторических форумах и конференциях, искал правду о Второй мировой в архивах, вместе с единомышленниками из Херсонского краеведческого музея занимался восстановлением и воспроизведением одежды, оружия и быта периода казачества, участвовал в различных фестивалях и реконструкциях. Уже начав военную карьеру, Мирослав Баженов в 2016 году поступил в магистратуру исторического факультета Херсонского государственного университета – и даже начал писать свои первые исторические и военно-патриотические статьи...

А еще Мирослав Баженов мечтал создать в родных Прилуках музей истории АТО – чтобы сохранить воспоминания о современной войне уже для своих внуков.

Осуществить мечту не успел. Впрочем продолжить его дело пообещали его друзья.

"Покойся с миром, друг. Мы завершим твое дело жизни – сделаем музей АТО в Прилуках", – пообещала волонтер Наталья Лютикова. И инициировала сбор экспонатов для будущего музея.

Накануне смерти Мирослава Баженова в турецкую клинику, в которой он лечился, наконец была доставлена партия дефицитных и очень ценных противовирусных препаратов общей стоимостью почти 8 тысяч евро. Их Мирослав ждал около полугода. После его смерти жена, Баженова Ирина, передала эти лекарства людям, которые сейчас проходят такой же сложный путь, который прошел ее муж. С надеждой, что им это лекарство действительно спасет жизнь.