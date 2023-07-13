Мошенники наживаются на доверчивых – это очевидный факт. Даже если вам кажется, что вы к этой категории не относитесь – терять бдительность не стоит. Воры используют инструменты, с годами становятся все разнообразнее, искуснее и эффективнее, поэтому попасть в их ловушку рискует каждый.

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Далее текст на языке оригинала.

В кожного були ситуації, коли телефонували нібито з банку для відновлення картки та чомусь хотіли уточнити персональну інформацію, як ото CVV-код. Або вашим близьким телефонували вночі та просили незначну суму коштів нібито щоб їхнього сина або дочку відпустили з відділку поліції.

Минулого року такі шахраї особливо активізувались, аби скористатись панічними настроями людей та, що ще гірше, їхнім горем.

Причин тому кілька. По-перше, суттєво зросла кількість користувачів телеграм-каналів, та і взагалі українців, що "зайшли" в онлайн, аби читати актуальну інформацію про події в Україні. По-друге, багато людей втратили домівки, точки опори, тому вони шукали в онлайні допомоги. Але, оскільки більше 60% українців не володіють належною інформацією про безпечне користування інтернетом, вони нечасто задумуються над тим, де і як використовують свої платіжні дані.

Шахрайська схема номер 1: ви добровільно (!) віддаєте дані банківської карти картки

Розділити шахраїв ми можемо на чотири типи – залежно від сфери діяльності. З першим типом шахрайства – сайти та онлайн-магазини –ви зазвичай стикаєтесь, коли хочете зробити онлайн-покупку. За стандартною схемою, не задумуючись, вводите дані банківської картки – і ось вони вже у злодіїв. Більше того, ви віддали їм цю важливу інформацію добровільно. Кілька хвилин – і у мобільному банкінгу вам вже починають приходили сповіщення про виконані транзакції – виконані не вами.

Далі вже все залежить від того, наскільки швидко ви заблокуєте карту. Це якщо ви вже "попались на вудочку". Наступного разу будьте уважнішими: проглядайте url адресу сайту. Якщо вона починається з https – все добре, якщо http (тобто без s) – НІ! Цей сервіс не є безпечним. І найпростіше – прочитайте спочатку відгуки про магазин, бажано – актуальні, а не річної давності. І тільки потім вирішуйте, чи ділитись з ним своїми такими секретними даними.

Але таке повідомлення може бути далеко не на всіх сайтах, особливо якщо ви, натиснувши на корзину, будете "перекинуті" взагалі на інший домен. Слідкуйте за цим уважно!

Дошки оголошень. Обман з елементами психологічного тиску на потерпілих

Ви купуєте товар за допомогою дошки оголошень і платите наперед, не маючи жодної гарантії. Або ви купили наче новий товар, але він не працює – тим не менш, гроші не повернуть. Ще одна схема: ви придбали товар, бачите запаковану коробку, а в ній – пустота чи бракований продукт. Таких махінацій десятки, і потрапити на гачок може кожен, навіть найдосвідченіший користувач інтернету. Я теж "попадався" або ж був близько. Як правило, якщо ви будете просити повернути кошти, ви ще можете стикнутись з погрозами. Особливо вразлива категорія – старші люди.

Приклад – я намагаюсь придбати в інтернеті спінінг для рибалки. Віталій запропонував для швидшого спілкування перейти в вайбер. Оголошень автора аж 1. Бачите формат діалогу і мотивацію на оплату?

Будьте уважними, перевіряйте оголошення користувача, який розміщує товар, і номер телефону, по якому вони розміщені. І обовʼязково товари, які продаються. Наскільки логічні ці оголошення, як виглядає опис товару, це картинки з інтернету чи реальні фото. Якщо ціна відчутно нижча ринкової, це один з сигналів, на який варто звернути увагу. Якщо вас просять робити передоплату, це часто ознака шахраїв. Використовуйте майданчики оголошень з гарантованим поверненням коштів.

Месенджери та соціальні мережі. "Друже, я в біді, закинеш пару тисяч? Завтра віддам"

Це достатньо новий інструмент для обману, який використовують шахраї. Я і сам попався, закинувши давньому знайомому на лікування матері, яка отримала опіки. При цьому не зателефонувавши йому. Насправді в нього вкрали аккаунт, а контактам, з якими був діалог, написали схожі повідомлення. Результат – частина друзів поповнила гаманець шахраїв. За останній рік я таких випадків зустрічав три мінімум.

Ось як я потрапив на гачок шахраїв

Інший формат більш масовий – телеграм-канали, яким зараз довіряють українці, а тому не завжди перевіряють. А далі ніби невеликі маніпуляції в стилі "підпишись на канал, там точно буде радар, що покаже, де летять ракети" або ж відвертий обман зі збором даних на допомогу від Unicef.

а дальше:

Так ви можете скачати вірусну програму, що передасть злодіям всі збережені паролі, або ж ще гірше – введете дані своєї картки та зробите їм приємний грошовий "подарунок". Таких повідомлень в перші місяці війни були десятки і сотні – то нібито від криптобірж, то від ООН, то від Unicef. У людей, що і так у біді, забрали ще й залишки коштів.

Mail та смс-розсилки. Перейди за лінком – забери мільйон

Схоже до попереднього блоку – еmail та смс-розсилки шахраї використовують, аби надіслати вам вірус, який ви добровільно встановите. І як наслідок – передасте всю можливу і неможливу інформацію злодіям. Є вірогідність, що вони навіть зможуть отримати віддалений доступ до вашого ноутбука чи телефона.

Саме тому вважається, що сучасні смартфони вразливі до взлому. Тому НІКОЛИ не переходьте за посиланням, не перевіривши три рази, від кого лист. Якщо раптом перейшли – спробуйте одразу закрити вкладку та змінити паролі, де це можливо.

95% шахрайств відбувається саме по цим чотирьом напрямкам. Кожен з нас завжди є бажаною жертвою шахраїв, як тільки ви зайшли в онлайн – одразу з'являється ризик, що ви потрапите на вудку злодіїв.

Аби убезпечити себе і знизити ризики, важливо запам'ятати два критичні правила.

Нічого безкоштовного в інтернеті не буває.

На скору руку приймаючи рішення, не розібравшись, ви підвищуєте шанси потрапити в пастку шахраїв.

Бережіть себе та свої дані.