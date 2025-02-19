'Война без трактовок и манипуляций': в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова состоятся открытые съемки проекта 'Говорит Суханов'

26 февраля, в рамках документационного проекта "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, состоятся открытые съемки проекта "Говорит Суханов". Мероприятие пройдет в Музее истории Киева.

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Тема беседы – "Война без трактовок и манипуляции: как сохранить историческую правду?". На вопрос ведущего будет отвечать Рена Марутян, профессор кафедры глобальной и национальной безопасности КНУ им. Т. Г. Шевченко. В области ее научных интересов, в частности, информационно-психологическая безопасность и информационные и смысловые войны.

Во время беседы прозвучат ответы на вопрос, как искажаются исторические факты для управления обществом и почему пропаганда – это не всегда плохо.

Также речь пойдет о том:

Как отделить пропаганду от истины? Как не попасть на крючок ИПСО, особенно в историческом аспекте? Как понять, что тебе мягко манипулируют в соцсетях? Информационное влияние через кино, мультики и даже компьютерные игры: как обнаружить опасный продукт?

"Говорит Суханов" – авторский youtube-проект журналиста, интервьюера Алексея Суханова. Впервые во время съемок все желающие смогут задать вопрос Алексею Суханову и его гости.

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных". Регистрация по ссылке.

Когда: 26 февраля в 17:00 Где: в Музее истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7).

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.