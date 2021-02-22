Воин-переселенец о вторжении РФ: мы войдем в Донецк, хочу быть среди первых

Пресс-служба Операции объединенных сил ВСУ поделилась историей пятидесятилетнего донетчанина Валерия, бывшего милиционера, который более трех лет с оружием в руках борется за освобождение Донбасса.

Соответствующий пост опубликован в Facebook ООС. Отмечается, что в Донецке у мужчины осталась старенькая мама, которую он в последний раз видел еще в 2015 году, и квартира.

Мужчина пытался попасть в армию с весны 2014 года, но в военкомате только записывали данные. Сам он рассказал, что квартира расположена неподалеку от донецкого аэропорта, и когда там начались бои, он надеялся, что патриотические силы быстро выгонят оккупантов, хотел и сам помочь.

"Я и мои патриотически настроенные товарищи ожидали, что войска войдут в город и выбросят ту всю нечисть. Готовы были поддержать, но, к сожалению, так не произошло", – рассказал Валерий.

После этого он с семьей переехал в Мариуполь, купил там жилье и устроился на работу. Впоследствии его таки призвали на службу и направили в одну из механизированных бригад.

Сейчас мужчина воюет на Луганщине вместе с собратьями и мечтает вернуться в родной Донецк.

"Но именно так и будет – мы войдем в Донецк, верю в это, и хочу быть среди тех, кто первый ступит на землю родного города", – поделился Валерий.

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