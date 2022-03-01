Vogue призвал мировые дома моды остановить экспорт в Россию

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Все международные конгломераты и компании, занимающиеся модой и роскошью должны остановить любое сотрудничество на рынке агрессора.

К этому призвал журнал Vogue в Украине.

Это обращение адресовано всем партнерам, включая Dolce & Gabbana, Prada Group, LVMH, Hermes Chanel, Max Mara, Hugo Boss, Versace и многих других.

"Показать свою совесть и сделать выбор в пользу гуманности над денежными выгодами - это единственная разумная позиция, которую можно занять в противостоянии насильственной поведении России", - отмечает издание.

Кроме того, Vogue UA призывает мировую индустрию моды не молчать в эти темные времена, поскольку у нее самый сильный голос.

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Напомним, что в распространенном сегодня заявлении, приписываемой генеральному директору Маттісу Воутеру Кнолу, Европейская киноакадемия заявила, что российские фильмы будут исключены из числа участников кинопремии в этом году и что организация оказывает поддержку каждому элементу бойкота.