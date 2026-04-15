Военный сбор должен идти исключительно на индексацию денежного обеспечения в ВСУ, – Порошенко

Средства военного сбора должны идти на индексацию денежного обеспечения ВСУ. Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала соответствующие законопроекты 15177 и 15138-1, которые позволяют увеличить выплаты украинским защитникам уже со второго полугодия этого года.

Об этом на брифинге заявил Петр Порошенко.

"Все средства, которые поступают от военного сбора, должны быть зачислены в спецфонд и тратиться исключительно и только на поддержку Вооруженных Сил Украины, а именно на повышение, индексацию денежного обеспечения военнослужащих", – сказал пятый президент.

Порошенко также констатировал, что власть тратит около 100 млрд грн на популистские статьи расходов.

"Если в 2023 году военного сбора поступило в Госбюджет 40 млрд грн, в 2024 году – 51 млрд грн, то в прошлом году это уже было 163 млрд грн, а на этот год предполагается поступление 198 млрд 300 млн грн. Власть использовала эти средства на абсолютный популизм. На Е-бакинг 5 млрд грн, питчинг (это что-то связанное с кино) – 4 млрд грн, скрининг – очередная инициатива власти в области здравоохранения – 10 млрд грн, "единый марафон" – 5,5 млрд грн, кэшбекинг – 7 млрд грн, "зимняя поддержка" – 18 млрд грн, "3 тысячи километров от Укрзализныци" – еще 16 млрд грн, новая инициатива власти по 1,5 тысячи – еще 20 млрд грн. Если вы просуммируете, выйдете на цифру 100 млрд грн", – отметил Порошенко.

"Вместе с тем сумма денежного обеспечения, установленная законом, составляет 20 тыс. грн и не менялась с 2022 года. Каждый раз, когда мы встречаемся с военными, главный вопрос – почему не индексируется денежное обеспечение? Цены растут, инфляция растет, 4 года они без увеличения. Цены в Украине выросли более чем на 50%, а денежное обеспечение военнослужащих – нет. И именно поэтому мы требуем устранения этой несправедливости", – объясняет Порошенко.

Он также отметил, что общая сумма расходов Минобороны на денежное обеспечение сократилась, в отличие от силовых структур и госаппарата: "даже технические работники Верховной Рады, в частности, руководитель аппарата Верховной Рады, увеличил себе денежное обеспечение в разы. Но больше всего нуждаются в социальной защите у нас следователи ГБР. На 183% должно вырасти денежное обеспечение этих следователей, которые занимаются политическими преследованием и получением взяток", – говорит Порошенко.

"Спецфонд требует соответствующих изменений в бюджет текущего года и в Бюджетный кодекс, чтобы со следующего года военный сбор тоже шел исключительно на нужды повышения денежного обеспечения наших Вооруженных Сил. Законопроекты зарегистрированы, другие фракции, надеемся, присоединятся к нашей инициативе", – сказал Порошенко.

Лидер партии также убежден, что средства от военных ОВГЗ должны идти исключительно в спецфонд для нужд обороны.

"Потому что когда украинец, физическое лицо, юридическое лицо идет покупать военные облигации, он искренне считает, что так он поддерживает Вооруженные Силы Украины. А оказывается, его обманывают", – возмутился Порошенко.

"Европейская Солидарность" также настаивает на том, чтобы не менее 20% так называемого военного НДФЛ, которое в свое время власть изъяла из бюджетов общин, возвращали непосредственно на счета бригад.

"Власть тратит сто миллиардов гривен, им не хватает, поэтому они и дальше собираются повышать налоги, разрушать нашу экономику для того, чтобы обеспечить эти абсолютно никому не нужные популистские инициативы. Забирают деньги у ВСУ, которые героически защищают государство и обеспечивают наш путь в Североатлантический альянс и Европейский Союз", – подчеркнул Петр Порошенко.