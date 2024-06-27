Военный просит СБУ проверить руководство 'Укрэнерго' после скандала с воровством на закупке бронежилеты

Служба безопасности Украины после задержаний на воровстве 10 млн грн топ-менеджера государственной "Укрэнерго" должно проверить все руководство госкомпании из-за подозрений в коррупции. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

Видео дня

"Мое мнение, руководство госпредприятия во главе с Кудрицким откровенно не на месте. И вообще не справляются. Я бы таких менеджеров на работу не брал. Зачем они на госпредприятии? За такое и 100 лет тюрьмы мало. Всю эту банду, которая засела в Укрэнерго и ворует на бронежилетах, нужно было еще вчера разогнать. Надеюсь СБУ быстро с этим разберется", — сообщил военный.

Факт воровства 10 млн грн на закупке бронежилетов произошел в самом начале войны, когда волонтеры и добровольцы за собственные деньги искали находящиеся в дефиците бронежилеты, напомнил Сазонов.

"Что меня конкретно взбесило — это весна 2022 года. Самое начало войны. Только отбили врага от столицы. Мы добровольцами пошли — вообще без всего! А тут державне предприятие закупает броники. Гуд, им тогда было нужнее, чем военным. Наверное. Но в этот момент какая-та крыса еще и намутила на закупке? Кто-то идет воевать и не знает, где взять броник. Потому что это его страна. Его Украина. А кто-то в этой стране на заоблочной зарплате топ-менеджера госпредприятия успевает воровать на закупке этих самых броников!", — добавил военный.

Напомним, накануне СБУ задержало одного из высокопоставленных руководителей Укрэнерго из-за хищения 10 млн грн на закупке бронежилетов в самом начале войны.