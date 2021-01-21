Знаете, все время с начала войны я искала логику в действиях критического большинства жителей Луганской и Донецкой областей. Настолько их поведение было диким, не логичным, выходящим за рамки здравого смысла, что чаще всего мне казалось, что это просто не реальный мир, какая-то игра. Не могут люди в жизни вести себя так. Не могут говорить чушь. Не могут не видеть очевидного. Не могут не строить логические параллели, – пишет Олена Степова для "Информационного сопротивления".

И смотря на все эти триколорадные митинги, где народ шептался "Россия нам даст", обещал друг другу "и пенсии дадут большие. И газ бесплатно, и заберут у богатых, а нам раздадут", я ловила себя на мысли, что это просто снимают такой фильм. Психологический триллер, чтобы показать людям влияние пропаганды, на примере показать, что такое шизофрения, оксюморон симулякр, и другие опасные для психики вещи. И, вот махнет сценарист-режиссер рукой "камера-стоп", и все эти люди снова превратятся в милых, банальных, добродушных шахтеров, домохозяек, пенсионеров. И будут смеяться друг над другом, или хвастаться, мол, смотри, как я сыграл роль.

Но, нет. Это была реальность. Дикая реальность, где за часы сознание людей менялось и выдавало на-гора все больше и больше глупости. Потом я уже поняла, что был запущен механизм пробуждения импринтинговых знаний, заложенных еще в СССР, в детсадах и школах, ПТУ и ВУЗах, "забрать-поделить-донос-зависть-разрушить".

Если бы можно взять и покадрово пересмотреть все, что происходило на Донбассе с февраля 2014-го. А еще лучше, показать вот эти кадры им, участникам этих митингов, перекрытий дорог ВСУ и прочим "шалостям". Ведь почти все эти самые "активисты" сейчас в ОРДЛО открещиваются от этих событий "мы не этого хотели-нас обманули, вы нас не так поняли".

Все больше из ОРДЛО звучит "мы высказали свое мнение, а Украина на нас напала, потому что не поняла, а мы были за Украину, просто были против нациков и бандер". Все больше из ОРДЛО слышно "хотим, как до войны".

Но, ни разу я не слышала, чтобы люди там сожалели о тех, кого они убили, кого убили по их доносам. "Время было такое". Знакомые слова? Где-то из 37-го.

Думаю, что со временем их преступления забудутся, их сотрут всеобщей амнистией, перепишут историю этой войны, повесив все преступления на оккупанта. Мне бы этого не хотелось. Преступления оккупанта в одно рассмотрение дела, преступления коллаборантов в другое. И не смешивать!

Хорошо, что мой блог не дает забыть, да и в Ютубе много видео о том, как "народы Донбасса просто хотели поговорить с Украиной".

Нелогичность в действиях людей была во всем. Они, как зомби, как куклы, как актеры просто повторяли чужие тексты. Иногда выдумывали свои, видимо, чтобы лучше отыграть роль и выпросить аплодисменты.

Но, вот до сих пор я не могу понять многое, как в головах людей, имеющих "лучшее в мире образование" совмещались и помещались "коммунизм и частный бизнес" — это я о предпринимателях, поддерживающих "русский мир", и голосящих "все должны быть равно счастливы, расстреляем олигархов, заберем и поделим". Они даже не осознавали, что запускают механизм своего расстрела. Ведь, когда заканчиваются олигархи, народ идет расстреливать всех подряд. Да и не трогали в ОРДЛО богатых. В основном "раскуркуливали" средний и мелкий бизнес, и в основном для себя, а не для "республики". То есть убить соседа по рынку, забрать его ларек и мечтать жить, как олигарх, не задумываясь, откуда товар и как его продавать.

Или вот, важное "коммунизм и православие". Вы можете пояснить сосуществование в голове "народа Донбасса" этих взаимоисключающих сект? Я-нет! Хотя, можно пояснить это тем, что российское (московское) православие, это все же КГБ в чистом виде. Поэтому в таком виде, "верующие" могли существовать и существуют, освячивают оружие, отпевают живых, проводят в церквях обряды, больше похожие на черные мессы. Ну, то такое.

Или вот еще, раскуркуливатели всея Лынырии поклоняются царю Николаю, расстрелянному раскуркуливателями России. Лынырия, как и РФ поддерживает социалистическую монархию. То есть "боже царя храни во имя Сталина, Путина, Маркса и ЦК ПКСС".

А вот эти донбасянские богомолки, крестящие заезжающих в 2014-м в ОРДЛО кадыровцев в папахах-чеченках-"наши православные братья мусульмане". Это "народ Донбасса" пояснял просто — "они воюют за Россию, царя Николая и Путина, а значит, поддерживают православие и скрепы, поэтому они православные русские мусульмане".

В ОРДЛО оправдывали все. Абсолютно все преступления россиян и лично свои. В ОРДЛО создавали фейки и мифы, прикрывая и оправдывая совершенные оккупантом и коллаборантами преступления. А еще в ОРДЛО твердили, что "забрав Донбасс в Россию Путин сделает здесь все, как в СССР, даже лучше", и "все для жителей Донбасса будет бесплатно, по советским ГОСТам, по справедливым законам, как в России и СССР, и даже лучше".

Не видели здесь ничего страшного в расстрелах инакомыслящих и "врагов народа", но, вот правда, не считали себя теми, кто может попасть в расстрельные списки.

Пожить по-русски, пожить в СССР, пожить при коммунизме, но, чтобы в долларах покупали у "республики" уголь и вообще, чтобы доллары раздавали всем бесплатно и много. Чтобы все было, но не работать, чтобы все были владельцами домов и яхт, но были равными в нищете. Чтобы…

В головах жителей ОРДЛО смешалось столько советской, российской пропаганды, что казалось, добавь сюда марсиан с красным серпастым знаменем и нарративами "православные марсианские коммунисты спасители", их тут же внесут во власть и пожмут руки за "освобождение".

Многолетнее наслоение нарративов пропаганды сделало свое дело. Именно поэтому в ОРДЛО не воспринимают настоящую историю Украины, реальность войны и реальность СССРии. В головах симулякр и нарратив "алчность, лагеря, расстрелы, пабагатому, враги".

Нереальность происходящего была и есть настолько дикой, что я все время возвращаюсь к исследованию этого феномена. Как, как в головах людей с "лучшим в мире советским образованием", ВУЗами, техникумами могло помещаться "укропы в 12 ночи будут задувать город газом, поэтому нужно открыть холодильник, поставить банку с марганцовкой возле него, и намочить простынь".

А ведь вот такие пассажи до сих пор будоражат мозги "народа Донбасса".

Поверили же там, что коронавирус не коснется русских скрепных православных, поэтому не носили маски, не мыли руки.

Верят там и в то, что молитва может вылечить от всего. В "кремлевские" тайные таблетки, изготовленные только для членов ЦК КПСС и путина лично, которые в ОРДЛО продают по блату по всех аптеках.

Верят там в любую ложь об Украине и верят там в любую ложь о России. Главное в этой лжи, чтобы "Украина умерла и замерзла", а "Россия захватила весь мир".

И вот банальные жизненные параллели. Ведь в ОРДЛО до сих пор верят в "украинских фашистов" и при этом ездят в мирные части Украины за пенсиями, лекарствами, продуктами. Верят, что в Украине голод, и тащат из мирных частей Украины сумки. Верят, что "американцы и укропы хотят отравить народ Донбасса" и скупают в мирных частях Украины лекарства импортного и украинского производителя.

В поездках в мирные части Украины, которые в ОРДЛО называют "оккупированные нациками и укро-хунтой территории" жители ОРДЛО не видят ничего плохого. Ну, поехали к "фашистам", ну, скупились у "загнивающей укро-хунты", а что такого? И как бы мы этими вопросами не стучали в головы "народа Донбасса" ответит нам пустота и "боже царя храни во имя путина, Сталина и ЦК КПСС".

Знаете, там уже звучат вопросы и есть шуршание "не такая Россия, не дала, мало дала, дала не то, что хотели и мечтали", но, это опять же, вопросы из разряда нарратив на нарратив. "Россия нам хотела дать, но Украина помешала".

Последние скачки сумасшедших, названные новогодней программой, где ополченцы бросали оземь рыцарские шлемы, надевали шапки-ушанки и орали "калинка-малинка, за Сталина, за Родину, на Берлин", наверное, и есть апофеоз апогея ОРДлынского сознания. Остается напомнить старое доброе "охлократия всегда пожирает своих создателей", но эту фразу вряд ли поймут люди с "самым лучшим в мире советским образованием", населяющие ОРДЛО.

А еще, сегодня я хотела процитировать свой пост, написанный 19 января 2015-го года. Он, как раз об этом, об оксюмороне восприятия реальности и не реальности происходящего там.

"Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий…

Цитата: "Я уже писала, что война на Донбассе полный оксюморон. Выпущенные на свободу украинскими судами лидеры террористов Губарев и Харитонов, отсутствие реакции СБУ на сообщения о передвижении вглубь Украины тротила и оружия. Милиция, охраняющая митинг сепов и отворачивающаяся от людей с битами, избивающих евромайдановцев. Русский танк, стоящий на светофоре в центре украинского города. Ополченцы, танцующие на свадьбе под "Одну калину" Софии Ротару или Верку Сердючку. Террористы, увешанные георгиевскими ленточками, в сладком расслаблении пьющие "Львівське 1715". Русские военные, лежащие на БТРе и по навигатору ищущие дорогу к русской границе. Блокпост с триколором, уже полгода располагающийся на дороге между остановками, выкрашенными в желто-голубой цвет и надписью "Путин х…о"…Оксюморон?! "Таки да", как сказали бы наши люди в Одессе.

А помните, моя зарисовка "Осень в моем городе", в которой я описала безобразия ГАИ "лнр" нашего города. Через три дня в личку пришло сообщение: "Уважаемая Елена Степная, руководство ГАИ "лнр" сообщает вам, что факты, указанные вами в вашей статье, нашли свое подтверждение. Виновные отстранены от несения постовой службы за нарушение устава…"

Или вот. Оксюморонище! Ополченцы, избили казаков, так как "не за это голосовали, и их реально обманули эти ряженые клоуны". А, вот это, самый, думаю, ценный оксюморон-класс. Дочь начальника казачьей сотни, воюющего против Украины, учится в украинском классе, так как ей сдавать ВНО и поступать в Могилянку. И это лишь, поверхностный взгляд на поле войны нашего города. Поэтому сегодня продолжение темы военного оксюморона.

Сейчас в городе много военных из соседнего дружелюбного государства. В основном проходят транзитом. Колонны целый день ездят туда-сюда. В первый день мы сильно боялись. На четвертый, устав от снующей по городу техники, движущейся то от границы, то к границе, у нас возникло ощущение какого-то круговорота техники в природе. Такое уже было в августе, когда за два дня к нам зашло больше полторы тысячи военных, которые просто постояв на дорогах, через два дня так же шумно и пыльно ушли назад.

А еще удивляет реакция местного казачества, которое при виде братской помощи не радуется, а скрипит зубами "эти гады, нас используют" и старается свалить с братских глаз долой. По городу молнией разлетаются слухи и похоронки. Угрюмые местные ополченцы рассказывают о коварствах братьев-славян, которые ставят их с автоматами в авангард или гоняют по полям, выясняя, таким образом, заминированы поля или нет. В общем, особого дружелюбия и братаний между военными не наблюдается.

Но что-то видимо и в дружелюбном неблагоразумии поменялось, так как русские военные отчаянно торгуют сухпайками, бронниками, и дизтопливом. Бежишь по городу, а около дороги стоит безномерной БТР с российским триколором и картонная табличка "бензин, соляра, сухпайки, бронники". Так как лица, реализующие товар в основном далеки от славянских, то так и ожидаешь услышать, чуть подзабытое южно-курортное "вах, красавица, пэрсик, а не дэвушка, подходи, налетай, соляру, бронник покупай".

И не только продают "товар", а и вступают в разговор. Летом на любой вопрос отвечали колючим взглядом и движением автомата, мол, вали, давай. А сейчас как-то изменились. Ведут с местными диалог. Осторожно и обиженно.

Напротив одного из торгово-заправочных пунктов остановка. Смена ждет шахтного автобуса. Мужики на остановке нервно курят, отвернувшись от триколордного БТРа. А, как по- другому. Одни бояться, чтобы не опознали, как участника боевых, другие, чтобы не загребли по мобилизации, третьи от бессильной ненависти, четвертые… у каждого свои причины смотреть в землю.

Женщины посмелее. Подходят, разглядывают.

— Я тебе говорила, русские войска, а ты "нет, нет в Украине русских, негры воюют", — говорит Таня своей напарнице-ламповщице Вале, — вот тебе, доказательства, как говорят, на лицо, прям на всю его морду.

— А я тебе говорю, это не русские войска, это переодетые агенты, чтобы скомпрометировать Путина, — спорит та с ней, — русских в Украине нет. Только америкосы на танках, поляки, немцы, французы и китайцы. Посмотри, какая у него рожа не русская.

— А я говорю, русские, — не унимается Таня.

— А я говорю, нет. Китаец.

— Русские!

— Американцы!

— Русские!

— Нет! Китаец или америкос!

— Русские!

На тридцать втором "русский\китаец" лежащий на БТРе не выдерживает:

— Вах, жэнщины, сколько шума от вас, уйды от тэхники, прашу, да. Русский мы, все, довольный? Бэнзин покупать будэш? – бросает он женщинам с жутким акцентом, похожим на восточно-дагестанский.

— Я же тебе говорила, — победоносно глядя на Таню, говорит напарница, — русских войск здесь нет, это нанятые фашистской хунтой грузины нас завоевывают, чтобы потом втридорога нам апельсины свои наколотые впаривать. Поняла! А русских здесь нет, нечего на Путина наговаривать"…

Война — это информация. Информация — это тоже фронт. Сможем ли мы достучаться в это затуманенное пропагандой сознание "народа Донбасса", вынырнет ли он из проруби "русского мира" или так и будет болтаться между своими симулякрами и мифами?

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