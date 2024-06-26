Военные требуют от депутатов не допустить повышения цен на дизтопливо – Сазонов

Рост цен на дизельное горючее ударит по армии и приведет к росту неоправданных расходов военных.

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Об этом сообщил военнослужащий Кирилл Сазонов.

"Разговоры, что нужно поднять акцизы на бензин и ДТ, потому что это часть евроинтеграции – ложь. Я в материале. Можно приподнять через 2 года. Хотите поднять акцизы, поднимите на сжиженный газ. Его везут на половину из пиджар-страны. Солярку не трогайте!", – подчеркнул Сазонов.

На дизтопливо по его словам ездят не только танки и бронемашины – а практически весь автомобильный транспорт в прифронтовой полосе.