Блог | Наталья Юсупова: Военные под Бахмутом просят помощи: очень нужны дроны

У меня личные сообщения красные от заказов, как и у других волонтеров. Бахмутское направление, продолжаются ужасающие, кровопролитные бои! У нас много потерь и сотни раненых.

Видео дня

Бойцы просят дроны, тепловизоры, бинокли.

Более всего нужны квадрокоптеры.

Очень прошу помочь!! 5-30-100 грн, кто как может.

За неделю купила 5 квадрокоптеров – 575 тыс грн

Прибор ночного видения – 44 300 тыс.

Тепловизор – 51615 тыс.

Одежда для раненых – 20 400 и 17 тыс грн

Хим грелки идут в заказ.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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