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Блог | Наталья Юсупова: Военные под Бахмутом просят помощи: очень нужны дроны
У меня личные сообщения красные от заказов, как и у других волонтеров. Бахмутское направление, продолжаются ужасающие, кровопролитные бои! У нас много потерь и сотни раненых.
Бойцы просят дроны, тепловизоры, бинокли.
Более всего нужны квадрокоптеры.
Очень прошу помочь!! 5-30-100 грн, кто как может.
За неделю купила 5 квадрокоптеров – 575 тыс грн
Прибор ночного видения – 44 300 тыс.
Тепловизор – 51615 тыс.
Одежда для раненых – 20 400 и 17 тыс грн
Хим грелки идут в заказ.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
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