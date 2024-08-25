Водохранилища пересыхают, поливать огороды нечем: в оккупированный Крым снова пришла засуха

В Крыму продолжают мелеть водохранилища, пересыхают реки, а подземные запасы пресной воды тают на глазах. Жители жалуются, что из их кранов течет грязная вода, а на трубопроводах постоянные аварии. Оккупационные власти уверяют, что воды хватит до следующего года. На самом деле ситуация напоминает события 2019-2020 годов, когда людям нечем было поливать огороды, а воду для бытовых нужд подавали по часам.

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Из водохранилищ уходит вода

В Крыму продолжают мелеть водохранилища. После того, как российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, вода из Днепра в Северо-Крымский канал перестала поступать. В последнее время канал наполняли из реки Биюк-Карасау, в которую сбрасывали воду из Белогорского и Тайганского водохранилищ.

Но из-за засухи, которая царит на полуострове второй год подряд, водохранилища пересыхают. Теперь воду оттуда не сбрасывают, соответственно она из реки уже не поступает в канал.

Местные жители рассказывают, что вода уже отступила от берегов Аянского и Партизанского водохранилищ.

"Берега уже высохли, вода отступила где на несколько метров, а где и на несколько десятков. Если так дальше пойдет, то на следующий год тут будут лужи, а не водохранилища. Погибнет рыба", – переживают местные рыбаки.

Жители Крыма рассказывают, что с водой нынешним летом совсем плохо.

"Поливать огороды нам нечем. Там, где у них санатории, пансионаты, и то воду по часам дают. А у нас тут в районе Армянска, Красноперекопска – нечем огороды поливать. Встаю ночью или очень рано утром, чтобы что-то набрать. Даже, чтобы обед приготовить, воду нужно заранее запасти. И идет она из крана грязная, рыжая. Из-за этого трубы забиваются, краны нужно все время чинить", – говорит местная пенсионерка.

Бурить скважины крымчанам не разрешают. Потому что скважины могут использовать только российские военные для своих нужд.

"Они уже столько там набурили, что вода оттуда идет соленая. Тогда они эту скважину бросают и бурят где-то дальше. Из-за этого земля в Крыму покрыта солью, ничего там скоро расти не будет. Еще один засушливый год, и люди снова будут бросать свои дома и уезжать", – сокрушается житель Крыма.

Известно, что в Крыму исчерпаны уже 50% воды в подземных скважинах.

У мужчины раньше тут был сад, он выращивал фрукты. Сад уже погиб во время засухи 2019-20 гг. Теперь он пытается садить овощи для своих нужд. Пробовал разводить арбузы, но тоже ничего не вышло из-за нехватки воды.

"Уже сейчас едешь по Крыму на севере, в центральной части – пустые хаты стоят. Люди уходят, потому что сельского хозяйства тут не будет из-за засухи. На рынках много фруктов и овощей из России, они все пластиковые, невкусные, туда вбухивают очень много химии", – жалуется Наталья, которая давно живет на полуострове.

Из кранов течет ржавая вода

Серьезные проблемы с водой и у жителей городов и поселков южного берега Крыма. Особенно в Алуште, Феодосии, Керчи, Севастополе, Евпатории, а также Красноперекопске. Тут проблема с нехваткой води и старыми водопроводами, которые оккупанты за десять лет так и не привели в порядок.

Например, сейчас Феодосия жила шесть дней без воды. "Власти" объясняли это ремонтами и подключением какого-то нового участка водопровода длиной аж один километр. Жители возмущаются, ведь идет курортный сезон, туристов и так очень мало, а тут воды нет. Гости возмущаются.

Проблема с трубами и в Евпатории. Там никто не перекладывал их, они давно проржавели. Использовать воду из них для приготовления пищи нельзя, только для технических нужд.

"После такой воды на дне ванны остается коричневый слой грязи, песка, ржавчины. Они вообще ничего не делают, только дырки латают", – говорит жительница Евпатории Валентина Ивановна.

Возмущаются и российские туристы, которые приехали на полуостров отдохнуть.

"Мы приехали, думали тут все дешевле, чем в Сочи и Анапе. Пусть тут обстановка такая постсоветская, но главное море. А столкнулись с тем, что вода подается по часам, рано утром и уже после восьми вечера. С моря приходим и моемся в тазике. Да и горячей эту воду нельзя назвать, просто летняя вода, в трубах нагрелась. Бойлер хозяева не включают, говорят, что после такой воды он сразу выйдет из строя. Мы к такому не было готовы", – возмущается жительница Таганрога, которая приехала в Евпаторию.

Строят нереальные планы

Нехватку воды "власти" объясняют засушливым летом. Мол в июле температура воздуха поднималась до +40 градусов, вода просто выпаривалась с поверхности водохранилищ и рек. Осадков было мало. Из-за этого на реках рано установилась летняя межень (низкий уровень воды). А река Альма, которая находится выше Партизанского водохранилища и вовсе пересохла.

Истощились и карстовые воды, их уровень значительно понизился. Что неудивительно при таком количестве пробуренных скважин на военных базах россиян.

Оккупационные власти мечтают даже восстановить Каховскую ГЭС, правда, после войны. А пока строят планы по перекачке воды из Днепра. Но вряд ли у них это выйдет. Восстановить водоснабжение полуострова можно будет только после того, как Крым вернется в Украину.