'Водки и пива': оккупант рассказал о своих желаниях на Новый год и пожаловался, что не может купить алкоголь в Украине. Перехват

Российские оккупанты, находящиеся на временно захваченных территориях, мечтают об алкоголе. Однако купить его у Украины они не могут.

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Захватчики боятся, что местные жители отравят их. Об этом говорится в новом аудиоперехвате, опубликованном Главным управлением разведки Министерства обороны.

Один из оккупантов рассказал, что на Новый год ему очень хотелось водки и пива, однако купить алкоголь в Украине он не может. По словам захватчика, военные путинской армии, употреблявшие алкоголь, приобретенный у местных, после этого умирали и слепли.

"Не надо ничего… Здесь все есть… Водки и пива! До Нового года!.. Ну да… Нет, кто хочет – достает (алкоголь, – ред.)… Ну периодически мрут, слепнут… Поэтому… Мешают, конечно… Я не покупаю ничего, потому что отравят", – сказал он.

Напомним, в сети появилось новое подтверждение того, что частичная мобилизация в России коснулась лиц с алкогольной зависимостью. Причем "стаканные войска" "несут потери" еще до того, как попали на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Харьковом местные жители "угостили" отравленными пирожками российских оккупантов, в результате чего двое из них погибли сразу. Еще полтысячи россиян попали в больницу с отравлением от алкоголя.