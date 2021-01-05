Водителей в Украине предупредили о тумане и гололеде

Во вторник, 5 января, на большей части территории Украины будет наблюдаться туман, а также существует риск образования гололеда на дорогах из-за мокрого снега в некоторых областях.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, видимость будет ограничена 200-500 м. В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Кроме того, пресс-служба Укравтодора предупредила, что в Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь.

Из-за этого покрытие на дорогах государственного значения будет мокрым.

Гололедица же прогнозируется в Карпатах (спровоцирует мокрый снег) и на северо-востоке.

Впрочем для избежания аварийных ситуаций на дорогах государственного значения соответствующие службы провели обработку покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов и скругленных участков. Следовательно, проезд везде обеспечен.

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