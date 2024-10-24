'Во время войны нужно быть более осмотрительным': журналист предположил, что за Тг-каналом 'Джокер' могут стоять россияне

Владелец Telegram-канала "Джокер" Роман Кравец, который был 153-м номером в списках "Слуги народа", однако в Верховную Раду не прошел, отрицает свои связи с этим информационным ресурсом. Он утверждает, что продал канал еще два года назад.

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Об этом Кравец заявил журналистам "Hromadske". При этом он так и не смог доказать факт продажи.

Кому Кравец продал Telegram-каналу "Джокер"

"По словам Кравца, он был "Джокером", но канал продал 2 года назад. Кому – не знает. Продал якобы за 2 миллиона долларов в криптовалюте. Доказать это за несколько часов переписки не смог. Хотя доказательством могло быть что угодно – от скриншотов сделок или деловых переговоров к транзакциям", – пишет "Hromadske".

И тут в глаза бросается одна деталь, в которой, как известно, любит прятаться дьявол. Если Роман Кравец все же продал Telegram-канал, у которого 270 тысяч подписчиков, и продал его, как он утверждает, "неизвестно кому", то покупателями могут быть и россияне.

На это обратил внимание журналист Дмитрий Тузов. Он призвал СБУ заняться этим вопросом.

"Во время войны нужно быть более осмотрительным, продавая не маленький информационный ресурс. Я думаю, это вопрос, который должна взять на контроль СБУ: к кому же в руки попал Telegram-канал, который Роман Кравец продал "неизвестно кому" и нет ли в этом угрозы национальной безопасности страны", – подчеркнул журналист.

"Джокер" кошмарит украинский бизнес

Уже далеко не одна украинская компания заявила о том, что Джокер шантажом требует у нее деньги. Действует Telegram-канал по одной схеме: устраивает "медиакампанию", а по сути наезд с целью дискредитации, а затем обращается к этому же бизнесу с предложением, что перестанет его кошмарить, если компания заплатит определенную сумму денег. И суммы эти очень не маленькие.

Первой не выдержала шантажа компания "Uklon", представители которой вынесли детали медиа-рекета в публичную плоскость. Они подтвердили, что "Джокер" требовал с Uklon 200 тысяч долларов за прекращение телеграмм-атак, которые некоторое время длились по 6-7 раз в сутки.

По информации "Форбс-Украина", подобным атакам подвергались и другие украинские компании, в частности, "Цитрус", "Стилус", "Fondy", "Эпицентр".

СБУ должна провести проверку и выяснить владельцев "Джокера"

Telegram-канал, имеющий 270 000 подписчиков вполне сопоставим со многими официальными медиа. Поэтому если такой информ-ресурс шантажирует бизнес, то украинцы должны знать, кто за ним стоит.

"Медиарекет бизнеса – это плохо. Украинский бизнес, да еще и в условиях войны, надо поддерживать. Но во всей этой истории еще и важно узнать: кто является настоящим владельцем и администратором "Джокера"? Ведь сам Роман Кравец засветил эту проблему, сообщив журналистам, что он не знает, кому продал канал за крипту. Все запутано", – подчеркнул Тузов.

Журналист напомнил, что в Украине действует закон о СМИ. Согласно ему медийные организации должны иметь прозрачную структуру собственности.

Дмитрий Тузов официально обратился в СБУ с требованием провести проверку Telegram-канала, чтобы установить владельца и администраторов этого интернет-ресурса.

Журналист предположил, что в результате такой проверки Роман Кравец, возможно, вспомнит, кому же он все-таки продал свой канал за 2 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, владелец ТГ-канала "Джокера" давно разоблачен, но он продолжает "кошмарить" украинские бизнесы. Роман Кравец ведет явно не скромный образ жизни, за время полномасштабного вторжения пять раз выезжал за границу и проблем с ТЦК в свои 29 лет у него нет.

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