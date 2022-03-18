Во время обращения Путина к россиянам трансляция на телеканалах в РФ резко прервалась. Видео

Алексей Лютиков
Общество
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20,8 т.
Во время обращения Путина к россиянам трансляция на телеканалах в РФ резко прервалась. Видео
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Во время российского концерта, посвященного временной оккупации полуострова Крым, резко прервалось выступление президента РФ Путина. Вместо него на экранах появился артист Олег Газманов.

В Кремле уже нашли объяснение неожиданному исчезновению Путина с телевизионных экранов. Фрагмент данного видео был опубликован в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время выступления лидер страны-агрессора рассказывал о дате начала так называемой специальной операции, а именно о войне против Украины. Его слова резко прервались, и на экранах появился поющий Газманов.

В свою очередь путинский спикер Дмитрий Песков рассказал, почему выступление Путина на концерте в Лужниках неожиданно оборвалось. По его словам, якобы произошел технический сбой на сервере.

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Напомним, глава Кремля Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом перечислил требования к Киеву, которые он считает условием для прекращения войны.

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