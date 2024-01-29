Во Львовской области спасатели достали девочку из болота: хотела сократить путь между озерами

На Львовщине произошел чрезвычайный случай, из-за которого спасателям пришлось доставать девочку из болота. Выяснилось, что ребенок хотел сократить путь между озерами.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "Во Львовской области спасатели достали девочку из болота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок хотел сократить путь и перейти между озерами, но застрял в болоте. Спасатели вытащили ее и помогли добраться до берега.

После успешной спасательной операции 14-летнюю девочку передали медикам для осмотра, однако в госпитализации она не нуждалась.

"Родители! Проводите с детьми профилактические беседы по личной безопасности! Детская жизнь – самая ценная!" – отметили в ГСЧС.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 27 января, две малолетние сестры отравились угарным газом. Девушек госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Салиха Киевской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом.

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