Во Львове суд за 10 лет не успел рассмотреть дело о взятках в Госкомземе и закрыл его

Во Львове суд закрыл дело о взяточничестве местных чиновников из-за истечения срока давности преступления. Речь идет о начальнике Управления Госкомзема и его заместителе, которые еще в 2010 году злоупотребили своим положением.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер". В постановлении от 24 декабря 2021 года сказано, что глава ведомства в период с июня 2009 по март 2010 года получил взяток на сумму 24 тысячи гривень и 100 долларов.

Неправомерная выгода передавалась небольшими суммами – по 100, 200 и 500 гривень. За это чиновник должен был ускорить рассмотрение и согласование документов на землю. Самую большую взятку глава Госкомзема получил от директора компании "Геодезически-строительный стандарт" за выдачу согласованного технического задания на изготовление технической документации на участок.

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Согласно материалам дела, замначальника ведомства получил неправомерную выгоду от 13 граждан – общая сумма составила 3500 гривень и 50 долларов.

Эти преступления правоохранители квалифицировали по ч.2 ст. 368 УК Украины. Предполагаемое наказание – лишение свободы от трех до шести лет. А срок привлечения к ответственности за преступления составляет 10 лет.

Рассмотрение этого дела началось еще в 2014 году. Однако уже тогда суд столкнулся с тем, что потерпевшие и свидетели не являлись на заседания. Судья Валентина Свиридова неоднократно поручала полиции и спецподразделения СБУ установить их местонахождение, однако за семь лет это сделать так и не удалось.

В итоге 23 декабря 2021 года бывшие чиновники, обвиняемые во взяточничестве, попросили суд закрыть дело и освободить их от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Прокурор против ходатайство не возражал.

Принимая решение о закрытии производства, суд также отменил арест всего имущества обвиняемых. В частности, у экс-замначальника Госкомзема Львова под арестом находились почти 34 тысячи долларов, 2200 евро, а также золотые слитки весом 70 граммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области старшего инспектора отдела киберполиции задержали на получении взятки в 1500 долларов. Он ежемесячно вымогал деньги с вебкам-моделей за непривлечение их к ответственности.